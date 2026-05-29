Vorwärts Nordhorn will "den Kampf annehmen" und Brake schlagen

„Wir müssen den Kampf annehmen, weil Brake eine sehr körperbetonte Mannschaft ist und gerade bei Standards gefährlich ist“, erklärte Maier vor der Begegnung. So endete das Hinspiel mit 3:3. Ein Ergebnis, das für Nordhorn zu wenig wäre. Auch für Brake wäre ein Sieg besser. Der Aufsteiger muss noch einen Platz klettern, um die Klasse zu halten.