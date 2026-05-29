Vorwärts Nordhorn will "den Kampf annehmen" und Brake schlagen

Vor dem Auswärtsspiel beim SV Brake erwartet Vorwärts Nordhorn eine intensive und körperbetonte Partie. Trainer Viktor Maier stellte seine Mannschaft bereits auf einen kampfstarken Gegner ein.
„Wir müssen den Kampf annehmen, weil Brake eine sehr körperbetonte Mannschaft ist und gerade bei Standards gefährlich ist“, erklärte Maier vor der Begegnung. So endete das Hinspiel mit 3:3. Ein Ergebnis, das für Nordhorn zu wenig wäre. Auch für Brake wäre ein Sieg besser. Der Aufsteiger muss noch einen Platz klettern, um die Klasse zu halten.
Gleichzeitig fordert der Trainer von seiner Mannschaft einen mutigen und aktiven Auftritt. „Wir wollen die Handbremse lösen und mit und ohne Ball eine hohe Intensität erreichen“, so Maier mit Blick auf die Partie beim SV Brake. Noch steht Vorwärts Nordhorn auf Platz eins mit einem Punkt Vorsprung auf Garrel und zwei Punkte vor GW Mühlen.
Anpfiff ist am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr.