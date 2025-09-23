Vorwärts Nordhorn und Wester trennen sich sofort

Der SV Vorwärts Nordhorn und Trainer Michael Wester haben sich mit sofortiger Wirkung getrennt. Erst Anfang September war verkündet worden, dass die Zusammenarbeit nach der Saison 2025/26 enden sollte. Nach dem 4:2-Derbysieg gegen den FC Schüttorf 09 folgte nun die einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit. Über zwei Jahre nach Amtsantritt endet damit die Zeit von Wester beim Landesligisten früher als geplant.

Bis auf Weiteres übernehmen die Co-Trainer Uwe Sledz, Viktor Maier und Colin Heins die Betreuung der Mannschaft.