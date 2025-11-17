Vorwärts Nordhorn setzt auf Maier

Der Verein stellt klar: Maier hat seit seinem Amtsantritt maßgeblich zur positiven Entwicklung des Teams beigetragen. Gemeinsam mit seinem Trainerstab habe er die Mannschaft stabilisiert und sie sportlich wie mental vorangebracht.

Beim SV Vorwärts Nordhorn herrscht frühzeitig Klarheit auf den wichtigsten Positionen! Trainer Viktor Maier bleibt auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Landesliga-Mannschaft, ein deutliches Zeichen für Kontinuität beim Traditionsklub.

Der Klub will nun zeitnah weitere Gespräche mit dem Trainerteam und den Spielern führen. Ziel: den eingeschlagenen Weg mit möglichst viel bewährtem Personal fortsetzen.

Im Hintergrund gibt es ebenfalls eine entscheidende Veränderung: Nico Weusmann übernimmt ab Sommer das Amt des sportlichen Leiters. Er folgt auf Tim van der Kamp, der seine Tätigkeit zum Saisonende beendet. Laut Weusmann herrschte schnell Einigkeit mit Präsidium und Verantwortlichen, Maier unbedingt weiter an Bord zu halten. Der Coach genieße „volle Rückendeckung“, eine deutliche Botschaft an Mannschaft und Umfeld.

Vorwärts Nordhorn setzt damit ein starkes Zeichen: Kein Umbruch, keine Experimente, der erfolgreiche Kurs soll konsequent weitergehen.

346 Zuschauer und 12.383 Augen am FuPa-Liveticker verfolgten ein intensives und torreiches Weser-Ems-Derby im Hasestadion, in dem der TuS Bersenbrück seiner Favoritenrolle gerecht wurde und Schlusslicht SV Holthausen-Biene bei schwierigen äußeren Bedingungen mit 5:2 bezwang. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Tim Otto, unterstützt von seinen Assistenten Till Schierbaum und Kevin-Noah Traeman.

TuS stellt Weichen früh - Biene hält lange dagegen

Bei strömendem Regen und zunehmend schwer bespielbarem Rasen erwischten die Gastgeber den besseren Start. Nach mehreren Annäherungen traf Patrick Greten bereits nach neun Minuten per Kopf zum 1:0. Doch Biene, trotz tabellarischer Sorgen, zeigte Moral und nutzte eine Unaufmerksamkeit in der TuS-Defensive: Rene Hillebrand glich nach einem flachen Zuspiel prompt aus (24.).

Der TuS blieb jedoch am Drücker. Ein starker Ball von Zucht setzte Saikouba Manneh in Szene, der den herauslaufenden Hüser mit einem feinen Lupfer überwand – 2:1 (29.). Die Pausenführung war verdient, doch die Gäste wirkten keineswegs geschlagen.

Zweiter Ausgleich, dann entscheidet Bersenbrücks Qualität

Nach Wiederanpfiff drückte Holthausen-Biene mutig und wurde belohnt: Ein trockener Distanzschuss von Timo Nichau rutschte TuS-Keeper Böhmann durch die Hände - 2:2 (68.). Es war der verdiente Lohn für eine deutlich aktivere Phase der Gäste, die zu diesem Zeitpunkt dem Spiel eine überraschende Wendung zu geben schienen.

Doch Bersenbrück antwortete eiskalt. Zunächst staubte Mattis Wellmann nach einem Freistoß zur erneuten Führung ab (71.), bevor Manneh nach einem Abpraller zum 4:2 nachlegte und damit seinen Doppelpack perfekt machte (74.).

Schreckmoment um Biene-Keeper Hüser

Überschattet wurde die Szene durch die Verletzung von Lucas Hüser, der sich beim ersten Rettungsversuch an der Schulter verletzte und ausgewechselt werden musste. Gute Besserung an dieser Stelle! Für ihn kam Felix Ahlers, der sich direkt auszeichnen konnte: In der 80. Minute verhinderte er mit einer starken Glanzparade gegen Lührmann das mögliche 5:2.

Schmidt setzt den Schlusspunkt

In der 90. Minute wurde es dann doch deutlich: Alvarez legte uneigennützig quer, Philipp Schmidt traf sicher zum 5:2-Endstand und machte den achten Pflichtspielauftritt des TuS ohne Niederlage in Serie perfekt.

Fazit

Der TuS Bersenbrück löst seine Pflichtaufgabe gegen mutige Gäste, die lange ebenbürtig waren und zweimal zum Ausgleich kamen. Am Ende jedoch setzte sich die individuelle Klasse und Effektivität des Tabellendritten gegen den Aufsteiger durch. Bei widrigem Wetter boten beide Teams den Zuschauern ein intensives, kampfbetontes Oberligaspiel, in dem Bersenbrück die entscheidenden Momente auf seiner Seite hatte.