Vorwärts Nordhorn ist Meister! Lohne II rettet sich im direkten Duell

– Foto: Florian Egbers

Die Entscheidung im Meisterrennen fiel erst am letzten Spieltag der Landesliga Weser-Ems. Vorwärts Nordhorn sicherte sich mit einem 5:2 gegen Vechta die Meisterschaft, während auch Garrel und Mühlen ihre Spiele gewannen. Im Tabellenkeller rettete sich BW Lohne II durch einen klaren Sieg gegen Brake. Wir schauen auf den letzten Spieltag in der Übersicht.

Der SV Bevern gewann auswärts beim VfR Voxtrup mit 2:1. Lias Burke brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, Joshua König erhöhte in der Schlussphase auf 2:0. Simon Brörmann verkürzte kurz darauf noch für Voxtrup. Bevern beendet die Saison auf Platz vier, während Voxtrup als Letzter direkt wieder absteigt.

Eintracht Nordhorn setzte sich mit 4:1 in Dinklage durch. Álvaro Sánchez de Pablos und Harold Hanson sorgten für die 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Benedikt Hinxlage entschieden Fabian Weidekat per Foulelfmeter und Sem Folkerts die Partie. Die Eintracht beendete die Saison mit drei Siegen und wird in der neuen Saison erneut angreifen.

Vorwärts Nordhorn machte mit einem 5:2-Heimsieg gegen Vechta die Meisterschaft perfekt. Kamaljit Singh traf dreifach für die Gastgeber, zudem waren Christopher Hölscher und Levin Heidrich erfolgreich. Wir gratulieren dem Meister zum Aufstieg in die Oberliga.

BW Lohne II gewann das direkte Duell um den Klassenerhalt deutlich mit 3:0 gegen den SV Brake. Yan Yasar, Sören Smitz und Fynn Dauny trafen bereits vor der Pause. Dennis Wego sah später noch die Rote Karte für Brake. Brake steigt ab, Lohne II bleibt drin.

Der SC Melle 03 gewann mit 4:2 beim TuS Esens. Nach der frühen Führung durch Justin Dombrovski drehten Dustin Jung und Tommy Claushallmann die Partie. Sönke Kroon erzielte zwar noch das 2:2, doch Til Specht und erneut Dustin Jung sorgten für den Auswärtssieg. Melle gewann vier der letzten fünf Spiele und beendet die Saison auf Platz acht.

Schüttorf feierte gegen Firrel einen klaren 4:1-Erfolg. Richard Neesen traf doppelt für die Gastgeber, dazu kam ein Eigentor kurz vor der Pause. Denis Salkovic erzielte den vierten Treffer. Nach zwei Niederlagen in Serie also nochmal ein versöhnlicher Abschied für Schüttorf.

Garrel gewann auswärts in Papenburg mit 4:1 und hielt das Meisterrennen bis zum Schluss offen. Gerrit Ideler traf doppelt, außerdem waren Patrick Looschen und Lukas Boll erfolgreich. Ole Marx erzielte zwischenzeitlich den Anschlusstreffer für Papenburg. Für den Titel reichte es nur knapp nicht.