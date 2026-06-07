 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligabericht

Vorwärts Nordhorn ist Meister! Lohne II rettet sich im direkten Duell

Abschluss einer turbulenten Saison

von NK · Heute, 18:43 Uhr · 0 Leser
– Foto: Florian Egbers

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Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Die Entscheidung im Meisterrennen fiel erst am letzten Spieltag der Landesliga Weser-Ems. Vorwärts Nordhorn sicherte sich mit einem 5:2 gegen Vechta die Meisterschaft, während auch Garrel und Mühlen ihre Spiele gewannen. Im Tabellenkeller rettete sich BW Lohne II durch einen klaren Sieg gegen Brake. Wir schauen auf den letzten Spieltag in der Übersicht.

Gestern, 15:30 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
1
2
Abpfiff

Der SV Bevern gewann auswärts beim VfR Voxtrup mit 2:1. Lias Burke brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, Joshua König erhöhte in der Schlussphase auf 2:0. Simon Brörmann verkürzte kurz darauf noch für Voxtrup. Bevern beendet die Saison auf Platz vier, während Voxtrup als Letzter direkt wieder absteigt.

Gestern, 15:30 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
1
4
Abpfiff

Eintracht Nordhorn setzte sich mit 4:1 in Dinklage durch. Álvaro Sánchez de Pablos und Harold Hanson sorgten für die 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Benedikt Hinxlage entschieden Fabian Weidekat per Foulelfmeter und Sem Folkerts die Partie. Die Eintracht beendete die Saison mit drei Siegen und wird in der neuen Saison erneut angreifen.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
5
2

Vorwärts Nordhorn machte mit einem 5:2-Heimsieg gegen Vechta die Meisterschaft perfekt. Kamaljit Singh traf dreifach für die Gastgeber, zudem waren Christopher Hölscher und Levin Heidrich erfolgreich. Wir gratulieren dem Meister zum Aufstieg in die Oberliga.

Gestern, 15:30 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
SV Brake
SV BrakeSV Brake
3
0
Abpfiff

BW Lohne II gewann das direkte Duell um den Klassenerhalt deutlich mit 3:0 gegen den SV Brake. Yan Yasar, Sören Smitz und Fynn Dauny trafen bereits vor der Pause. Dennis Wego sah später noch die Rote Karte für Brake. Brake steigt ab, Lohne II bleibt drin.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
2
4
Abpfiff

Der SC Melle 03 gewann mit 4:2 beim TuS Esens. Nach der frühen Führung durch Justin Dombrovski drehten Dustin Jung und Tommy Claushallmann die Partie. Sönke Kroon erzielte zwar noch das 2:2, doch Til Specht und erneut Dustin Jung sorgten für den Auswärtssieg. Melle gewann vier der letzten fünf Spiele und beendet die Saison auf Platz acht.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
4
1
Abpfiff

Schüttorf feierte gegen Firrel einen klaren 4:1-Erfolg. Richard Neesen traf doppelt für die Gastgeber, dazu kam ein Eigentor kurz vor der Pause. Denis Salkovic erzielte den vierten Treffer. Nach zwei Niederlagen in Serie also nochmal ein versöhnlicher Abschied für Schüttorf.

Gestern, 15:30 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
1
4
Abpfiff

Garrel gewann auswärts in Papenburg mit 4:1 und hielt das Meisterrennen bis zum Schluss offen. Gerrit Ideler traf doppelt, außerdem waren Patrick Looschen und Lukas Boll erfolgreich. Ole Marx erzielte zwischenzeitlich den Anschlusstreffer für Papenburg. Für den Titel reichte es nur knapp nicht.

Gestern, 15:30 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
3
5
Abpfiff

In einem torreichen Spiel setzte sich Grün-Weiß Mühlen mit 5:3 beim VfL Oldenburg durch. Leonard Westermann und Constantin Westermann drehten zunächst den Rückstand. Peter Sieve und Benjamin Willenbrink mit einem Doppelpack sorgten anschließend für die Entscheidung. Diego Frers traf zweimal für Oldenburg. Zwar reichte es im letzten Spiel für Mühlen-Coach Andreas Hinrichs nicht zum Titel, doch die starke Saison wurde super beendet.