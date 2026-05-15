Vorwärts Nordhorn ist "absolut motiviert" und will Melle schlagen

„In erster Linie freue ich mich, nach langer Zeit wieder gegen Robin Twyrdy zu spielen“, erklärte Maier vor dem Spiel. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim SV Meppen und beim SC Wiedenbrück. „Damals ein Mitspieler von mir, hatten gemeinsam eine Fahrgemeinschaft und dadurch auch eine Verbundenheit aufgebaut“, sagte der Vorwärts-Coach über den Coach der Gäste.

Sportlich erwartet Maier eine schwierige Aufgabe gegen den Tabellen-Neunten. „Melle ist auch eine gestandene Landesligatruppe, die seit Jahren immer eine gute Rolle gespielt hat in der Liga“, betonte er. Deshalb sei „absoluter Fokus“ gefragt. Das zeigt auch die Statistik gegeneinander. Sieben Mal gewann Nordhorn, sieben Mal Melle und ein Duell endete Remis. Im Hinspiel gewann Vorwärts Nordhorn mit 3:1.

Trotz des Respekts vor dem Gegner geht Nordhorn mit viel Motivation in die Begegnung. „Wir sind absolut motiviert und die Jungs haben absolute Vorfreude auf das Spiel“, erklärte Maier. Gleichzeitig machte der Trainer die Zielsetzung deutlich: „Wir werden alles dafür tun, dass die drei Punkte bei uns bleiben.“ Nach der Niederlage zuletzt will der Tabellenführer wieder in die Spur kommen, doch Melle wird nach dem Pokalaus in Stenum mit Wut im Bauch anreisen.

Anpfiff ist am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr in Nordhorn.