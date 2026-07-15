Vorwärts Nordhorn II erweitert Trainerteam zur neuen Saison von ZK · Heute, 05:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn

Die zweite Mannschaft des SV Vorwärts Nordhorn geht mit einem erweiterten Trainer- und Funktionsteam in die neue Spielzeit. Neben zwei Neuzugängen bleiben auch die bisherigen Verantwortlichen an Bord.

Neue Aufgaben im Trainerstab Der SV Vorwärts Nordhorn II hat seinen Trainerstab für die kommende Saison erweitert. Als spielender Co-Trainer stößt Moritz „Como“ Lüken zum Team. Gemeinsam mit Cheftrainer Fabian Buitkamp hatte Lüken bereits in der Vergangenheit Jugendmannschaften am Immenweg betreut und kennt einen Großteil des Kaders daher bereits bestens.

Auch im Torwartbereich gibt es Verstärkung. Jonas Stüve übernimmt künftig die Aufgabe des Torwarttrainers. In der vergangenen Saison gehörte er sowohl der dritten Mannschaft als auch der ersten Mannschaft in der Schlussphase der Spielzeit an. Durch seine neue Funktion sieht der Verein zusätzliche Möglichkeiten in der Torwartförderung. Kontinuität und neue Rollen

Eine veränderte Aufgabe übernimmt künftig Andres Schulz. Er wird sich in der neuen Saison vorrangig um die Aufgaben des Teammanagers kümmern und damit seltener an der Seitenlinie aktiv sein. Für Kontinuität sorgt das bisherige Trainerduo: Fabian Buitkamp bleibt Cheftrainer, Sebastian Veldboer weiterhin Co-Trainer. Beim SV Vorwärts Nordhorn II blickt man mit großer Vorfreude auf die bevorstehende Saison und wünscht dem erweiterten Trainerstab einen erfolgreichen Start.

– Foto: Haselünner SV