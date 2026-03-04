Vorwärts Nordhorn holt U19-Talent aus Meppen

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn

Der SV Vorwärts Nordhorn sichert sich für die kommende Saison die Dienste von Benjamin Klein. Der Nachwuchsspieler kommt aus der U19 des SV Meppen und soll beim Nordhorner Verein den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Der SV Vorwärts Nordhorn verstärkt sich zur kommenden Spielzeit mit Benjamin Klein. Der Nachwuchsspieler wechselt aus der U19 des SV Meppen nach Nordhorn. In der laufenden Saison kam Klein bereits in 14 Spielen zum Einsatz und stand dabei meist über die komplette Spielzeit von 90 Minuten auf dem Platz.

Dabei sammelte er auf höchstem Jugendniveau wertvolle Erfahrungen – unter anderem in Spielen gegen namhafte Gegner wie den FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Mit seiner ligunabhängigen Zusage setzt Klein zudem ein klares Zeichen und bekennt sich frühzeitig zum eingeschlagenen Weg des Vereins.

Trainer Viktor Maier sieht im Neuzugang eine sportliche und menschliche Verstärkung für das Team. „Benjamin hat sowohl im Jungjahrgang als auch im Altjahrgang wertvolle Einsatzzeiten auf allerhöchstem Niveau im Jugendbereich gesammelt. Das persönliche Gespräch mit ihm hat uns dann den letzten Impuls gegeben, weil er auch menschlich unheimlich gut in unsere Gruppe passt. Dass er uns sportlich verstärkt, ist von Beginn an für uns klar gewesen“, erklärte Maier.

Auch der zukünftige sportliche Leiter Nico Weusmann zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung. „Benjamin stand bei uns schon ganz früh auf der Liste. Er hat natürlich auch die Gespräche in Meppen abgewartet, die nun seit einigen Tagen abgeschlossen sind, und wir sind total froh, dass wir Benjamin von unserem Weg überzeugen konnten. Er passt genau in unser gesuchtes Profil und hat den unbedingten Willen, auch bei Vorwärts den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen.“

Mit der Verpflichtung von Benjamin Klein setzt der SV Vorwärts Nordhorn seinen eingeschlagenen Weg fort und vertraut weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler, die sportliche Qualität mit hoher Identifikation und Zielstrebigkeit verbinden.