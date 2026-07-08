Vorwärts Nordhorn holt sich den Feinschliff für die Oberliga

– Foto: Florian Egbers

Für den SV Vorwärts Nordhorn beginnt ein wichtiger Abschnitt der Sommervorbereitung. Von Freitag bis Sonntag bezieht der Oberliga-Aufsteiger sein Trainingslager in Sögel, wo die Mannschaft den nächsten Schritt auf dem Weg zur Saison 2026/27 machen will.

Im Mittelpunkt des dreitägigen Aufenthalts stehen anspruchsvolle Trainingseinheiten, mit denen das Trainerteam die körperlichen und taktischen Grundlagen weiter festigen möchte. Gleichzeitig soll das Trainingslager den Neuzugängen die Möglichkeit bieten, sich noch enger in die Mannschaft zu integrieren und die Abläufe innerhalb des Teams zu verinnerlichen.

Nach den ersten Wochen der Vorbereitung gilt es nun, die Intensität weiter zu steigern und den Zusammenhalt innerhalb des Kaders zu stärken.