 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Vorwärts Nordhorn gewinnt Spitzenspiel, Dinklage gewinnt Kellerduell

Melle siegt wieder

von NK · Heute, 20:26 Uhr · 0 Leser
– Foto: Manni Hermes

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Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

In der Landesliga Weser-Ems kristallisierte sich Vorwärts Nordhorn als heißester Titelanwärter heraus, nachdem man das Spitzenspiel gegen Garrel gewann. Im Keller feierte Dinklage einen enorm wichtigen Sieg. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Gestern, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
3
0
Abpfiff

Schüttorf gewann deutlich gegen Oldenburg. Helge Pollmann brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (42.), Denis Salkovic erhöhte nach dem Seitenwechsel (51.). Pollmann setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (72.). Schüttorf erholte sich also sofort von der deftigen Niederlage am vergangenen Donnerstag gegen Vechta.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
2
1
Abpfiff

Eintracht Nordhorn setzte sich knapp durch. Miles Rice traf doppelt für die Gastgeber (21., 46.), ehe Torge Rittmeyer für Vechta verkürzte (72.). Für die Eintracht war es der dritte Sieg in Serie.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SV Brake
SV BrakeSV Brake
3
1
Abpfiff

Brake ging kurz vor der Pause durch Ilhan Tasyer in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel drehte Bevern die Partie durch Matthis Hennig per Foulelfmeter (54.), Andrej Homer (57.) und Jan Kalvelage in der Nachspielzeit (90.+5). Bevern bleibt vier Punkte hinter der Spitze und hofft auf Patzer.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
0
1
Abpfiff

Melle entschied die Partie spät für sich. Jonas Strehl erzielte in der 85. Minute den einzigen Treffer des Tages. Für Melle war es der erste Sieg nach sechs sieglosen Partien. Außerdem ist man nun seit acht Partien unbesiegt gegen Voxtrup.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
2
1
Abpfiff

Dinklage drehte einen Rückstand in einen Heimsieg. Tristian Darsow brachte Firrel in Führung (18.), Fyn Hollmeyer glich aus (55.). In der Schlussphase traf Paul-Leon Bein zum 2:1 (88.). Zudem scheiterte Michel Leon Hahn mit einem Foulelfmeter an Jan Rohe (79.). Es war der zweite Sieg in kürzester Zeit und man kletterte auf Platz zehn hoch.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
1
0
Abpfiff

Nordhorn gewann das Spitzenspiel knapp. Kamaljit Singh erzielte früh den entscheidenden Treffer (13.). Vor 950 Zuschauern brachte Vorwärts den Vorsprung über die Zeit. Damit hat Vorwärts Nordhorn nun drei Punkte Abstand auf Garrel und alles in der eigenen Hand im Titelrennen.