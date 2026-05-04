Vorwärts Nordhorn gewinnt Spitzenspiel, Dinklage gewinnt Kellerduell

– Foto: Manni Hermes

In der Landesliga Weser-Ems kristallisierte sich Vorwärts Nordhorn als heißester Titelanwärter heraus, nachdem man das Spitzenspiel gegen Garrel gewann. Im Keller feierte Dinklage einen enorm wichtigen Sieg. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Schüttorf gewann deutlich gegen Oldenburg. Helge Pollmann brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (42.), Denis Salkovic erhöhte nach dem Seitenwechsel (51.). Pollmann setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (72.). Schüttorf erholte sich also sofort von der deftigen Niederlage am vergangenen Donnerstag gegen Vechta.

Eintracht Nordhorn setzte sich knapp durch. Miles Rice traf doppelt für die Gastgeber (21., 46.), ehe Torge Rittmeyer für Vechta verkürzte (72.). Für die Eintracht war es der dritte Sieg in Serie.

Brake ging kurz vor der Pause durch Ilhan Tasyer in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel drehte Bevern die Partie durch Matthis Hennig per Foulelfmeter (54.), Andrej Homer (57.) und Jan Kalvelage in der Nachspielzeit (90.+5). Bevern bleibt vier Punkte hinter der Spitze und hofft auf Patzer.

Melle entschied die Partie spät für sich. Jonas Strehl erzielte in der 85. Minute den einzigen Treffer des Tages. Für Melle war es der erste Sieg nach sechs sieglosen Partien. Außerdem ist man nun seit acht Partien unbesiegt gegen Voxtrup.

Dinklage drehte einen Rückstand in einen Heimsieg. Tristian Darsow brachte Firrel in Führung (18.), Fyn Hollmeyer glich aus (55.). In der Schlussphase traf Paul-Leon Bein zum 2:1 (88.). Zudem scheiterte Michel Leon Hahn mit einem Foulelfmeter an Jan Rohe (79.). Es war der zweite Sieg in kürzester Zeit und man kletterte auf Platz zehn hoch.