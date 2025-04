Vorwärts Nordhorn gewinnt Spitzenspiel dank guter zweiter Halbzeit

Auf einem schwer zu bespielenden Rasen war Mühlen aktiver und auch anfangs die bessere Mannschaft. "Mühlen spielte es einfach und gut und ging verdient in Führung." sah Viktor Maier, Co-Trainer von Nordhorn. Mühlen agierte viel mit langen Bällen und bei einem dieser Bälle war die Abwehr der Nordhorner schlecht sortiert, sodass Jan Leiber sein 15. Saisontor zum 0:1 erzielte.

Nachdem man im ersten Durchgang keine Durchschlagskraft nach vorne hatte und im Zentrum viel zu häufig die Bälle verlor, sprach man die Punkte in der Kabine an und wechselte mehrfach. "Großes Kompliment an die Joker, die direkt da waren und richtig Schwung gebracht haben." so Maier.

Nordhorn kam im zweiten Durchgang zu Chancen und nutzte diese dann auch. In der 71. Minute traf Levin Heidrich. Neun Minuten später drehte der eingewechselte Saman Alhaider die Partie zugunsten der Heimelf. Das 2:1 war dann auch der Endstand. Nordhorn bleibt also auch im neunten Spiel in Serie ungeschlagen und somit Holthausen-Biene auf den Fersen. Mühlen musste weiter abreißen lassen und steht nun fünf Punkte hinter Vorwärts Nordhorn auf Rang fünf. Viktor Maier fand den Heimsieg aufgrund der zweiten Halbzeit auch letztendlich "verdient".