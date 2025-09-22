Vorwärts Nordhorn gewinnt "sehr wildes Spiel" gegen Schüttorf

Die Gastgeber erwischten direkt den besseren Start: Christopher Hölscher brachte Vorwärts in der 11. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Sam Martron für die Schüttorfer aus. Anschließend nutzte Nordhorn die Räume vor der Schüttorfer Abwehr konsequent – Levin Heidrich (26.) und Lucas Völkerink (31.) sorgten für eine 3:1-Pausenführung.

„Es war ein sehr wildes Spiel, gerade in der ersten Viertelstunde ging es auf beiden Seiten rauf und runter. Danach hat Vorwärts die Räume vor unserer Abwehr zu oft nutzen können und sich daraus immer wieder gefährliche Möglichkeiten erspielt“, erklärte Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große-Vennekate.

Nach dem Seitenwechsel kam Schüttorf besser ins Spiel. Lukas Temmen erzielte in der 57. Minute den 2:3-Anschluss. In der Folge drängten die Gäste auf den Ausgleich, verpassten aber mehrere Möglichkeiten. „In der zweiten Hälfte haben wir besser ins Spiel gefunden und hatten einige Chancen zum 3:3. Stattdessen kassieren wir am Ende nach einem Konter das 4:2“, so Große-Vennekate.

In der Nachspielzeit machte Jannis Lammers mit seinem Treffer zum 4:2 alles klar. Trotz der Niederlage zog der Schüttorfer Co-Trainer auch Positives: „Wir haben in der Schlussphase nochmal alles reingeworfen, und gerade angesichts der personellen Engpässe muss man sagen, dass der ein oder andere auf einer ungewohnten Position gespielt und das gut gemacht hat.“

Dennoch musste Schüttorf tabellarisch etwas abreißen lassen und baute Abstand an Papenburg und Mühlen auf. Sie bleiben dennoch auf Rang drei. Vorwärts Nordhorn kletterte auf Platz neun.