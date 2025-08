Vorwärts Nordhorn gewinnt Derby, Mühlen und Brake siegen deutlich

Am Sonntag um 17.00 Uhr empfing BW Lohne II SFN Vechta und es entwickelte sich ein spannendes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Erst in der 70. Minute landete der Ball das erste Mal im Netz, als Jannis Krogmann für Lohne traf. In der Nachspielzeit setzte Clinton Helmdach den Deckel drauf. Der Offensivmann kam vom SV Hemelingen und absolvierte in der laufenden Saison bereits ein Spiel in der Regionalliga für Lohne, in dem er ebenfalls treffen konnte.