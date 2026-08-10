Vorwärts Nordhorn gelingt perfekter Oberliga-Einstand

Der SV Vorwärts erwischte den besseren Beginn und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. Kyle Houdéglé erzielte das 1:0 und verschaffte dem Gastgeber damit früh eine gute Ausgangsposition.

Dabei blieb es lange. Der SV Drochtersen/Assel II fand keinen Weg zum Ausgleich, während Nordhorn seinen Vorsprung behauptete. Nach 90 Minuten war die Partie allerdings noch nicht entschieden.