 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Vorwärts Nordhorn gelingt perfekter Oberliga-Einstand

Der Aufsteiger bezwingt den SV Drochtersen/Assel II mit 2:0 und steht nach dem ersten Spieltag auf Rang vier

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Gerry Grave

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Oberliga Niedersachs.
SV Vorwärts
Drochtersen II

Besser hätte der Start in die Oberliga Niedersachsen für den SV Vorwärts Nordhorn kaum laufen können. Vor 675 Zuschauern setzte sich der Aufsteiger am ersten Spieltag mit 2:0 gegen den ebenfalls neu aufgestiegenen SV Drochtersen/Assel II durch. Nach dem Auftaktsieg liegt Nordhorn mit drei Punkten und 2:0 Toren auf dem vierten Tabellenplatz.

Der SV Vorwärts erwischte den besseren Beginn und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. Kyle Houdéglé erzielte das 1:0 und verschaffte dem Gastgeber damit früh eine gute Ausgangsposition.

Dabei blieb es lange. Der SV Drochtersen/Assel II fand keinen Weg zum Ausgleich, während Nordhorn seinen Vorsprung behauptete. Nach 90 Minuten war die Partie allerdings noch nicht entschieden.

Harms-Ensink macht den Auftaktsieg perfekt

Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel die endgültige Entscheidung. Niklas Harms-Ensink traf zum 2:0 und beseitigte damit die letzten Zweifel am erfolgreichen Start des Aufsteigers.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
2
0

Mit drei Punkten und einer Tordifferenz von 2:0 belegt Vorwärts Nordhorn nach dem ersten Spieltag Rang vier. Vor dem Team stehen lediglich der SC Spelle-Venhaus (3 Punkte, 5:0 Tore), der Heeslinger SC (3 Punkte, 3:0) und der SV Wilhelmshaven (3 Punkte, 2:0). Für Drochtersen/Assel II bleibt dagegen nach der Auftaktniederlage der 14. Platz mit null Punkten und 0:2 Toren.