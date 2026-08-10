Vorwärts Nordhorn gelingt perfekter Oberliga-Einstand

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Besser hätte der Start in die Oberliga Niedersachsen für den SV Vorwärts Nordhorn kaum laufen können. Vor 675 Zuschauern setzte sich der Aufsteiger am ersten Spieltag mit 2:0 gegen den ebenfalls neu aufgestiegenen SV Drochtersen/Assel II durch. Nach dem Auftaktsieg liegt Nordhorn mit drei Punkten und 2:0 Toren auf dem vierten Tabellenplatz.
Der SV Vorwärts erwischte den besseren Beginn und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. Kyle Houdéglé erzielte das 1:0 und verschaffte dem Gastgeber damit früh eine gute Ausgangsposition.
Dabei blieb es lange. Der SV Drochtersen/Assel II fand keinen Weg zum Ausgleich, während Nordhorn seinen Vorsprung behauptete. Nach 90 Minuten war die Partie allerdings noch nicht entschieden.
Harms-Ensink macht den Auftaktsieg perfekt
Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel die endgültige Entscheidung. Niklas Harms-Ensink traf zum 2:0 und beseitigte damit die letzten Zweifel am erfolgreichen Start des Aufsteigers.
Mit drei Punkten und einer Tordifferenz von 2:0 belegt Vorwärts Nordhorn nach dem ersten Spieltag Rang vier. Vor dem Team stehen lediglich der SC Spelle-Venhaus (3 Punkte, 5:0 Tore), der Heeslinger SC (3 Punkte, 3:0) und der SV Wilhelmshaven (3 Punkte, 2:0). Für Drochtersen/Assel II bleibt dagegen nach der Auftaktniederlage der 14. Platz mit null Punkten und 0:2 Toren.