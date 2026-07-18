Vorwärts Nordhorn empfängt Landesliga-Aufsteiger

Die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2026/27 geht für den SV Vorwärts Nordhorn in die nächste Runde. Am Sonntag bestreitet die Mannschaft ihr nächstes Testspiel und empfängt den TuS Pewsum. Anstoß am Immenweg ist um 13 Uhr.

Nächste Gelegenheit für das Trainerteam

Nach den bisherigen Testspielen und dem Trainingslager in Sögel nutzt das Trainerteam die Partie, um weitere Erkenntnisse über den Leistungsstand der Mannschaft zu gewinnen. Dabei dürfte erneut die Integration der Neuzugänge sowie das Einstudieren taktischer Abläufe im Fokus stehen.