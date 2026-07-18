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Allgemeines
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Vorwärts Nordhorn empfängt Landesliga-Aufsteiger
TuS Pewsum trifft auf den Oberliga-Aufsteiger zum nächsten Härtetest
Nach den ersten Erkenntnissen der Sommervorbereitung wartet am Sonntag der nächste Prüfstein auf den Oberliga-Aufsteiger. Am Immenweg gastiert der Bezirksligameister und frischgebackene Landesliga-Aufsteiger TuS Pewsum.
Die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2026/27 geht für den SV Vorwärts Nordhorn in die nächste Runde. Am Sonntag bestreitet die Mannschaft ihr nächstes Testspiel und empfängt den TuS Pewsum. Anstoß am Immenweg ist um 13 Uhr.
Nächste Gelegenheit für das Trainerteam
Nach den bisherigen Testspielen und dem Trainingslager in Sögel nutzt das Trainerteam die Partie, um weitere Erkenntnisse über den Leistungsstand der Mannschaft zu gewinnen. Dabei dürfte erneut die Integration der Neuzugänge sowie das Einstudieren taktischer Abläufe im Fokus stehen.
Mit dem TuS Pewsum wartet ein ambitionierter Gegner, der als Bezirksligameister den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat und mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison geht.
Weitere Schritte Richtung Saisonstart
Für den SV Vorwärts Nordhorn rückt der Start in die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte immer näher. Entsprechend wichtig ist jeder Test, um Spielrhythmus aufzubauen und die Abstimmung innerhalb der Mannschaft weiter zu verbessern.
Die Begegnung gegen den TuS Pewsum bietet dafür die nächste Gelegenheit, ehe in den kommenden Wochen weitere anspruchsvolle Vorbereitungsspiele auf dem Programm stehen.