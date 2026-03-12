Vorwärts Nordhorn empfängt formstarke Oldenburger zum Spitzenspiel

Nordhorns Trainer Viktor Maier erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen den Oberliga-Absteiger. „Oldenburg habe ich vor der Saison zu den Favoriten gezählt. Als Absteiger wusste man um ihre Ambitionen.“ Für Maier zeigt die aktuelle Tabelle vor allem eines: „Das zeigt, wie ausgeglichen die Landesliga in der Qualität ist.“

Für Nordhorn geht es darum, an die Leistung aus dem vergangenen Spiel anzuknüpfen. Beim Unentschieden gegen Dinklage ließ die Mannschaft zwar Punkte liegen, zeigte laut Maier aber auch gute Ansätze. „Wir können auf die zweite Halbzeit gegen Dinklage aufbauen. Meine Jungs nehmen die verpasste Möglichkeit der drei Punkte als pure Motivation für das Oldenburg-Spiel mit.“

In der Tabelle treffen der aktuelle Vierte und der Sechste aufeinander. Nordhorn liegt allerdings fünf Punkte vor dem VfL Oldenburg und hat zudem ein Spiel weniger absolviert, womit die Hausherren zu den Titelkandidaten zählen. Das Hinspiel konnte Vorwärts Nordhorn bereits mit 2:0 für sich entscheiden.