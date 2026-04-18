Vorwärts Nordhorn bleibt eiskalt - 3:0 gegen Papenburg von G. B. · Heute, 16:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn

Der SV Vorwärts Nordhorn wird seiner Favoritenrolle gerecht und besiegt den SC BW 94 Papenburg verdient mit 3:0. Während die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzen, fehlt den Emsländern über die gesamte Spielzeit die nötige Durchschlagskraft.

Singh stellt früh die Weichen Die Partie begann ausgeglichen, doch die klareren Aktionen gehörten früh den Gastgebern. Nach ersten Annäherungen und einer starken Parade des Papenburger Keepers Berends belohnte sich Vorwärts schließlich: Kamaljit Singh verwandelte einen unstrittigen Foulelfmeter sicher zur Führung (29.).

Nur wenig später schlug Nordhorn erneut zu. Nach einem blitzsauberen Konter erhöhte Singh per Kopf auf 2:0 (40.). Papenburg hatte zwischenzeitlich durchaus Möglichkeiten – unter anderem traf Antoni die Latte - , doch insgesamt blieb die Offensive der Gäste zu harmlos. Die Pausenführung für den Tabellenführer war angesichts der Chancenverteilung verdient.

Entscheidung nach der Pause Gestern, 20:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts SC Blau-Weiß 94 Papenburg BW Papenburg 3 0 Abpfiff Auch nach dem Seitenwechsel blieb Vorwärts das aktivere Team und setzte Papenburg weiter unter Druck. Zwar stemmten sich die Gäste phasenweise gegen die Niederlage und erarbeiteten sich einzelne Standardsituationen, echte Torgefahr entstand jedoch kaum. ➡️ Zur Galerie des Spiels Stattdessen fiel die Entscheidung auf der anderen Seite: Tom Hopp traf in der 72. Minute zum 3:0 und machte den Deckel endgültig drauf. In der Schlussphase war Nordhorn dem vierten Treffer näher als Papenburg dem Ehrentor, doch der starke Berends verhinderte Schlimmeres.