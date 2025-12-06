– Foto: SV Vorwärts Nordhorn II

Vorwärts im Weihnachtstunnel - Weizengläser statt Wintertransfers Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 SV Vorwärts II

Die Teams feiern, der Glühwein fließt und irgendwo wird garantiert wieder über das „nicht gegebene Abseits von damals“ diskutiert. Ihr habt Fotos von eurer Weihnachtsfeier oder dem Ausflug zum Weihnachtsmarkt? Dann her damit! Schickt uns eure Bilder per Instagram oder WhatsApp und wir verewigen eure Feier auf FuPa. #AusLiebeZumFußball Vorwärts im Weihnachtstunnel - Weizengläser statt Wintertransfers

Vorwärts im Weihnachtstunnel - Weizengläser statt Wintertransfers

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn II

SV Vorwärts Nordhorn II hat sich schon vor dem letzten Abpfiff des Jahres in den Feierabend verabschiedet, stilecht bei der Weihnachtsfeier 2025. Statt taktischer Tafel und Stollenfußball gab es personalisierte Weizengläser im Vorwärts-Design. Die Trainer, sonst eher als mahnende Gestalten an der Seitenlinie bekannt, verwandelten sich kurzerhand in Geschenk-Strategen und trafen damit voll ins Netz. Die Mannschaft hob die Gläser, als wären es Pokale, und verabschiedete sich in die Winterpause. Jetzt heißt es: Kräfte sammeln, Kekse vernichten, Akkus laden.