Vorwärts eiskalt in Hildesheim: Behrens hält, Singh hebt

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn

Der SV Vorwärts Nordhorn gewinnt mit 2:0 beim VfV Borussia 06 Hildesheim. Kyle Godwin Houdegle stellt früh die Weichen, Torwart Jan Behrens pariert einen Handelfmeter und Kamaljit Singh macht mit einem sehenswerten Heber den Auswärtssieg perfekt.

Vorwärts Nordhorn benötigte gerade einmal vier Minuten, um in Hildesheim in Führung zu gehen. Ein Fehler der Gastgeber im Spielaufbau landete bei Kyle Godwin Houdegle, der die Gelegenheit nutzte und mit seinem zweiten Saisontor das 1:0 für die Gäste erzielte.

Hildesheim ließ sich vom frühen Rückstand zunächst nicht beeindrucken. Bereits in der zehnten Minute hatte Yusuf-Islam Akdas den Ausgleich auf dem Fuß. Aus nur fünf Metern brachte er den Ball jedoch nicht im Tor unter.

Die große Gelegenheit zum 1:1 folgte zehn Minuten später. Nach einem Handspiel zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Mohammad Baghdadi übernahm die Verantwortung, doch Vorwärts-Keeper Jan Behrens parierte den Handelfmeter und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich.

So ging Vorwärts mit der knappen Führung in die Halbzeit.

Schnell ausgeführt, sehenswert vollendet

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Nordhorner in der 57. Minute für den nächsten entscheidenden Moment. Vorwärts führte einen Freistoß schnell aus und Kamaljit Singh vollendete die Aktion mit einem schönen Heber zum 2:0. Es war sein erstes Saisontor.

Hildesheim reagierte mit mehreren Wechseln, konnte den Rückstand aber nicht mehr verkürzen. Stattdessen hatte Singh in der 88. Minute noch eine Großchance für Vorwärts. Nach 90+5 Minuten stand der 2:0-Auswärtssieg der Nordhorner fest.

Für den VfV Hildesheim setzte sich damit ein schwieriger Saisonauftakt fort. Einen Tag nach der 0:5-Auswärtsniederlage beim SC Spelle-Venhaus hatte Cheftrainer Ridha Kitar seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Kitar hatte die Verantwortlichen bereits in der Nacht zu Montag über seine Entscheidung informiert.

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