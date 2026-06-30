 2026-06-30T12:00:28.390Z

Allgemeines

Vorverkauf startet morgen: SG Sonnenhof - Arminia Bielefeld

Am Mittwoch können Karten für das Spiel in der 1. Runde des DFB-Pokals gekauft werden.

von sga · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

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2. Bundesliga
3. Liga
DSC Arminia Bielefeld
SG Sonnenhof Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach aus der 3. Liga empfängt in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals am Samstag, den 22. August 2026 um 18 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach den Zweitligisten- und DFB-Pokal-Finalteilnehmer von 2025: DSC Arminia Bielefeld.

Ab dem morgigen Mittwoch, den 01. Juli um 17 Uhr startet der offizielle Vorverkauf für die Erstrunden-Partie. Tickets sind dann entweder online über den Ticket-Shop der SG sowie in der Geschäftsstelle der SG an der WIRmachenDRUCK Arena erhältlich (Öffnungszeiten beachten).

Die Preisgestaltung

  • Sitzplatz Gegentribüne
    Vollzahler: 35,00 €
    Ermäßigt: 30,00 €
    Kind: 25,00 €*

  • Sitzplatz Hintertor
    Vollzahler: 30,00 €
    Ermäßigt: 25,00 €
    Kind: 20,00 €*

  • Stehplatz
    Vollzahler: 15,00 €
    Ermäßigt: 13,00 €
    Kind: 10,00 €*

  • VIP-Sitzplatz
    Vollzahler: 150,00 €
    VIP Kind: 75,00 €*

  • Rollstuhlfahrer
    Rollstuhlfahrer: 10,00 €
    Begleitperson 10,00 €

    • Außerdem sind Parktickets für die reservierten Parkflächen P0-P4 – ebenfalls über den Online-Shop – zum Preis von 10,00 € erhältlich.

    Ermäßigungskriterien:

    • Unter 4 Jahre: Freier Eintritt, kein Anspruch auf eigenen Sitzplatz (hierfür wird eine Schoßkarte benötigt)
    • *Kind: 4 bis einschl. 12 Jahre
    • Ermäßigt: Jugendliche von 13 bis einschl. 17 Jahre, Rentner, Studenten/Azubis und Schwerbehinderte (ab 50 Prozent)

    Hinweis: Die Ticket-Preise verstehen sich zuzüglich Gebühren.

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