Vorverkauf startet morgen: SG Sonnenhof - Arminia Bielefeld

Die SG Sonnenhof Großaspach aus der 3. Liga empfängt in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals am Samstag, den 22. August 2026 um 18 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach den Zweitligisten- und DFB-Pokal-Finalteilnehmer von 2025: DSC Arminia Bielefeld.
Ab dem morgigen Mittwoch, den 01. Juli um 17 Uhr startet der offizielle Vorverkauf für die Erstrunden-Partie. Tickets sind dann entweder online über den Ticket-Shop der SG sowie in der Geschäftsstelle der SG an der WIRmachenDRUCK Arena erhältlich (Öffnungszeiten beachten).
Die Preisgestaltung
Sitzplatz Gegentribüne
Vollzahler: 35,00 €
Ermäßigt: 30,00 €
Kind: 25,00 €*
Sitzplatz Hintertor
Vollzahler: 30,00 €
Ermäßigt: 25,00 €
Kind: 20,00 €*
Stehplatz
Vollzahler: 15,00 €
Ermäßigt: 13,00 €
Kind: 10,00 €*
VIP-Sitzplatz
Vollzahler: 150,00 €
VIP Kind: 75,00 €*
Rollstuhlfahrer
Rollstuhlfahrer: 10,00 €
Begleitperson 10,00 €
Außerdem sind Parktickets für die reservierten Parkflächen P0-P4 – ebenfalls über den Online-Shop – zum Preis von 10,00 € erhältlich.
Ermäßigungskriterien:
Hinweis: Die Ticket-Preise verstehen sich zuzüglich Gebühren.
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