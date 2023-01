Vorverkauf in Wülfrath: Wuppertaler SV gegen RW Essen Tickets für den Niederrheinpokal im Vorverkauf sichern.

Im Viertelfinale des Niederrheinpokals treffen am 1. März um 19 Uhr Regionalligist Wuppertaler SV und Drittligist Rot-Weiss Essen im Stadion am Zoo aufeinander. Für den Tabellendritten WSV eine interessante Partie gegen die im Mittelfeld platzierten Rot-Weißen.

Die Einlaufkinder für das Pokalduell stellt übrigens der 1. FC Wülfrath. Für interessierte Zuschauer gibt es eine Vorverkaufsstelle bei der Firma MTC Metallhandel GmbH an der Wilhelmstraße 96 in Wülfrath, die montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet ist. Der Sitzplatz kostet 23 Euro (ermäßigt 18 Euro), der Stehplatz 12 Euro (ermäßigt 9 Euro). Zum Derby in der vergangenen Saison kamen über 10.000 Zuschauer in das Stadion am Zoo.