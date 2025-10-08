 2025-10-02T08:44:29.515Z

Pokal
– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Vorverkauf für Hessenpokal-Kracher in Leusel gestartet

HESSENPOKAL: +++ Kreisoberligist empfängt Kickers Offenbach +++

Verlinkte Inhalte

Hessenpokal
Offenbach
SpVgg Leusel

Leusel - Am Mittwoch, 15. Oktober, empfängt die Spvgg. Leusel im Achtelfinale des Fußball-Hessenpokals den Regionalligisten Kickers Offenbach – ein echtes Fußball-Highlight für den Vogelsberg.

Der Verein rechnet mit deutlich mehr Zuschauern als bei regulären Spielen in der Kreisoberliga Gießen Süd und bittet daher alle Fans, Eintrittskarten möglichst im Vorverkauf zu erwerben. Tickets sind über die Vereins-Homepage unter www.sportverein-leusel.de erhältlich. Der Link zum Online-Kartenvorverkauf ist dort direkt auf der Startseite zu finden.
Um einen reibungslosen Ablauf und schnellen Einlass zu gewährleisten, empfiehlt die Spvgg. Leusel zudem eine frühzeitige Anreise. Das Sportgelände öffnet am Mittwoch ab 17:30 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr in Leusel. Der Verein freut sich auf zahlreiche Unterstützung aus der Region für dieses besondere Pokalspiel.
Aufrufe: 08.10.2025, 10:31 Uhr
RedaktionAutor