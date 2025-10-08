Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder
Vorverkauf für Hessenpokal-Kracher in Leusel gestartet
Leusel - Am Mittwoch, 15. Oktober, empfängt die Spvgg. Leusel im Achtelfinale des Fußball-Hessenpokals den Regionalligisten Kickers Offenbach – ein echtes Fußball-Highlight für den Vogelsberg.
Der Verein rechnet mit deutlich mehr Zuschauern als bei regulären Spielen in der Kreisoberliga Gießen Süd und bittet daher alle Fans, Eintrittskarten möglichst im Vorverkauf zu erwerben. Tickets sind über die Vereins-Homepage unter www.sportverein-leusel.de erhältlich. Der Link zum Online-Kartenvorverkauf ist dort direkt auf der Startseite zu finden.
Um einen reibungslosen Ablauf und schnellen Einlass zu gewährleisten, empfiehlt die Spvgg. Leusel zudem eine frühzeitige Anreise. Das Sportgelände öffnet am Mittwoch ab 17:30 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr in Leusel. Der Verein freut sich auf zahlreiche Unterstützung aus der Region für dieses besondere Pokalspiel.