Vorverkauf für Freundschaftsländerspiele beginnt heute Luxemburg – Ungarn am 17.11. +++ Luxemburg – Bulgarien 20.11. +++ neu: Sondertarife für Kinder und Jugendliche

Wie die FLF gestern am frühen Abend mitteilte, beginnt am heutigen Donnerstag der Vorverkauf für die Freundschaftsländerspiele Luxemburg – Ungarn (am Donnerstag, den 17.November um 20 Uhr) und Luxemburg – Bulgarien (am Sonntag, den 20.November um 15 Uhr). Beide Begegnungen finden im „Stade de Luxembourg“ statt.

Neu ist, dass die FLF ermäßigte Karten für Kinder und Jugendliche, die 2007 oder später geboren sind, anbietet. Auf den Haupt- und Gegentribünen kosten Karten für Vollzahler 30 Euro, ermäßigt sind sie für 15 Euro erhältlich. Auf den Hintertortribünen kosten Tickets normal 15 Euro und ermäßigt 7,50 Euro. Plätze im „Roude Léiw Club“ sowie im Business Club sind nur in nicht reduzierter Form für 110 bzw. 200 Euro zu bekommen.

Ab heute 17 Uhr startet der Vorverkauf auf der Website der FLF (www.flf.lu).

Die Pressemitteilung

Prévente des billets d’entrée pour

- le match amical international - Luxembourg-Hongrie, 17

novembre 2022 à 20.00 heures au Stade de Luxembourg



- le match amical international - Luxembourg-Bulgarie, 20

novembre 2022 à 15.00 heures au Stade de Luxembourg



Nous avons le plaisir de vous informer que la vente des billets d’entrée commencera le 20 octobre 2022 à 17.00 heures. Les billets peuvent être achetés via notre site online: