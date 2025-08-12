Vorverkauf für das Duell der Pokalsieger startet am Mittwoch

Zwei Teams, zwei Pokale, ein Ziel. Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am Mittwochabend, den 03. September 2025 um 18.30 Uhr in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena in Aspach im Rahmen eines Freundschaftsspiels niemand Geringeren als den DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart.
Der Ticketvorverkauf für diese Partie startet am morgigen Mittwoch, den 13.08.2025, um 14 Uhr. Karten sind dann Online-Shop erhältlich, außerdem am Freitag im Rahmen des DFB-Pokal-Duells gegen Bayer 04 Leverkusen auf dem Vorplatz der WIRmachenDRUCK Arena (ausschließlich Barzahlung).
Unter dem Motto „Das Duell der Pokalsieger“ erwartet die Fußballfans aus Nah und Fern ein echtes Highlight mit zwei Teams, die ihre jeweiligen Pokalsiege mit einem freundschaftlichen Kräftemessen krönen wollen.
„Wir freuen uns sehr, den VfB Stuttgart bei uns in Aspach begrüßen zu dürfen. Das wird ein tolles Fußballfest für die gesamte Region“, so Michael Ferber, Vorstand Sport der SG Sonnenhof Großaspach.
Zuletzt trafen beide Mannschaften beim Drei-Ligen-Cup 2019 aufeinander, die SG behielt als damaliger Drittligist knapp mit 1:0 die Oberhand. Unvergessen ist bis heute das Erstrundenduell im DFB-Pokal zwischen beiden Teams in der Saison 2009/2010. 14 000 Zuschauer im ausverkauften Heilbronner Frankenstadion sahen damals eine aufopferungsvoll kämpfende SG Sonnenhof Großaspach, die durch Shaban Ismaili eine 1:0-Führung mit in die Pause nahm und dem VfB die Stirn bot.
Nach der Halbzeitpause stellte der Favorit dann aber seine Klasse unter Beweis und begrub die aufkeimende Aspacher Hoffnung auf eine mögliche Sensation mit gleich mehreren Traumtoren. Hitzlsperger, Cacau (2) und Simak sorgten für den 4:1- Endstand des VfB Stuttgart.
Nun dürfen sich alle Fußballfans der Region am 3. September auf die Neuauflage Regionalligist vs. Bundesligist freuen.