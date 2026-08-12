Vorverkauf für Auftakt im Niederrheinpokal gestartet

Rot-Weiß Oberhausen und der FC Kray treffen zum Pokalauftakt aufgrund des Heimrechtstauschs im Stadion Niederrhein aufeinander.
Neben einem Fußballabend unter Flutlicht kommt es für die Kleeblätter außerdem zum Wiedersehen mit Dimitrios Pappas. Der Coach des FC Kray war in der Vergangenheit als Spieler und Trainer bei RWO aktiv.
Stehplatztickets für die Partie kosten 10 Euro, Sitzplatztickets 15 Euro. Außerdem können Karten für das Casino zum Aktionspreis von 99 Euro erworben werden.
Rot-Weiß Oberhausen stand bislang neunmal im Finale des Wettbewerbs und konnte dreimal den Niederrheinpokal gewinnen. Nach 1996 und 1998 wurde die Trophäe zuletzt 2018 in den Himmel gereckt. Damals gewann Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1 gegen Rot-Weiss Essen durch die Tore von Kai Nakowitsch und Yassin Ben Balla.
Auch in diesem Jahr berechtigt der Titel wieder zur Teilnahme am DFB-Pokal, wo in der ersten Runde Heimspiele gegen hochkarätige Bundesligisten möglich sind