 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Vorverkauf für Auftakt im Niederrheinpokal gestartet

Am Mittwoch (26. August, 19:30 Uhr) steigt für Rot-Weiß Oberhausen die rnerste Runde des Niederrheinpokals vor heimischer Kulisse. Der Ticket-Vorverkauf für das Spiel ist gestartet.

von RWO · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
RWO gewann im Jahr 2018 den Niederrheinpokal
RWO gewann im Jahr 2018 den Niederrheinpokal – Foto: Herbert Bahn

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Neben einem Fußballabend unter Flutlicht kommt es für die Kleeblätter außerdem zum Wiedersehen mit Dimitrios Pappas. Der Coach des FC Kray war in der Vergangenheit als Spieler und Trainer bei RWO aktiv.

Stehplatztickets für die Partie kosten 10 Euro, Sitzplatztickets 15 Euro. Außerdem können Karten für das Casino zum Aktionspreis von 99 Euro erworben werden.

Rot-Weiß Oberhausen stand bislang neunmal im Finale des Wettbewerbs und konnte dreimal den Niederrheinpokal gewinnen. Nach 1996 und 1998 wurde die Trophäe zuletzt 2018 in den Himmel gereckt. Damals gewann Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1 gegen Rot-Weiss Essen durch die Tore von Kai Nakowitsch und Yassin Ben Balla.

Auch in diesem Jahr berechtigt der Titel wieder zur Teilnahme am DFB-Pokal, wo in der ersten Runde Heimspiele gegen hochkarätige Bundesligisten möglich sind