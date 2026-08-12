Vorverkauf für Auftakt im Niederrheinpokal gestartet

RWO gewann im Jahr 2018 den Niederrheinpokal – Foto: Herbert Bahn

Rot-Weiß Oberhausen und der FC Kray treffen zum Pokalauftakt aufgrund des Heimrechtstauschs im Stadion Niederrhein aufeinander.

Acht Jahre ist der letzte Pokalgewinn her für RWO

Neben einem Fußballabend unter Flutlicht kommt es für die Kleeblätter außerdem zum Wiedersehen mit Dimitrios Pappas. Der Coach des FC Kray war in der Vergangenheit als Spieler und Trainer bei RWO aktiv.

Stehplatztickets für die Partie kosten 10 Euro, Sitzplatztickets 15 Euro. Außerdem können Karten für das Casino zum Aktionspreis von 99 Euro erworben werden.