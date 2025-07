Vorverkauf beginnt – So viel kosten Gladbachs Tageskarten 2025/26

Nicht nur für Borussias Profis ist der kommende Samstag ein wichtiger Tag: Dann beginnt für sie das einwöchige Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Auch viele Fans dürften sich den 19. Juli mittlerweile dick im Kalender angestrichen haben, denn um 10 Uhr startet an diesem Tag bei Borussia der Vorverkauf für Tageskarten der Bundesliga-Saison 2025/26.

Allerdings haben zunächst einmal die FPMG Supportes Club- und Borussia-Mitglieder das Erstzugriffsrecht, erst am Montag, 4. August, beginnt der freie Ticket-Vorverkauf für ausgewählte Partien. Denn der exklusive Vorverkauf für Mitglieder gilt in der kommenden Saison für zehn der 17 Heimspiele.

Erneut können ab dem 19. Juli für alle Heimspiele der Saison Karten erworben werden. Und wie in den Vorjahren bleibt Borussia auch 2025/26 bei einer flexiblen Preisgestaltung. Während die Stehplatzkarten bei allen Partien einheitlich 17 Euro kosten, sind die Preise der Sitzplatzkarten abhängig von Spielansetzung, Gegner und Nachfrage festgelegt. Ziel dieser Struktur sei es, möglichst vielen Fans den Stadionbesuch zu ermöglichen, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Darin schrieb Borussia zudem, dass die Preise im Sitzplatzbereich im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil bleiben, es lediglich bei einzelnen Spielpaarungen und Tribünenbereichen kleinere preisliche Anpassungen gebe. In Summe muss ein Fan, der sich ab dem kommenden Samstag für alle Spiele die billigste Sitzplatzkarte besorgt, schon etwas mehr Geld in die Hand nehmen.

Das liegt zum einen daran, dass Borussia ein zweites Spiel in ihre Top-Kategorie gehoben hat: Nun kostet das billigste Sitzplatz-Ticket nicht nur gegen die Bayern 59 Euro, sondern auch gegen Borussia Dortmund. Zudem kehren mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln zwei äußerst attraktive Klubs in die Bundesliga zurück. Das Derby gegen Köln ist traditionell heiß begehrt, gegen den HSV geht es zudem daheim direkt zum Saisonauftakt. Dass diese beiden Spiele die zweitteuerste Kategorie bilden mit je 49 Euro für den billigsten Sitzplatz, überrascht also nicht.

Danach gibt es sechs Partien, bei denen die Karten mindestens 39 Euro kosten – gegen Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, FC St. Pauli und TSG Hoffenheim. Letzterer Gegner mag auf den ersten Blick verwundern, doch werden die Kraichgauer am letzten Spieltag im Borussia-Park zu Gast sein – im Saisonfinale sind die Tickets unabhängig vom Gegner immer heiß begehrt.

Es wird teuerer

So war es vergangene Spielzeit auch am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg, der damals mit Bremen, Stuttgart und Frankfurt in der dritthöchsten Preiskategorie gelistet war. Zwar gab es zu jenen Spielen noch direkt neben dem Gästeblock einige Tickets für 29 Euro, die Vielzahl der Sitzplatzkarten kostete indes mindestens 39 Euro.

Die Zahl der Spiele, in denen es Sitzplatztickets ab 29 Euro gibt, hat sich im Vergleich zum Vorjahr von neun auf sechs verringert. Und in der untersten Kategorie, in der es Karten schon ab 19 Euro gibt, findet sich wie im Vorjahr nur das Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Wer vergangenes Jahr in jedem Spiel das günstigste Sitzplatzticket erwerben konnte, für die Spiele gegen Wolfsburg, Bremen, Stuttgart und Frankfurt aber zumindest 39 Euro zahlte, kam am Ende auf 593 Euro. In der kommenden Saison müssen Fans mindestens 643 Euro für Sitzplatzkarten in den 17 Heimspielen investieren.