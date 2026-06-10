Vorteile für alle Beteiligten – DJK Würmtal bildet Spielgemeinschaft A-Klasse 1 München von Kilian Drexl · Heute, 09:31 Uhr · 0 Leser

Die Erfahrenste übernimmt Verantwortung: Dina Schur (r.) fungiert fortan als Spielertrainerin der Spielgemeinschaft, als Duo mit SCU-Coach Maximilian Kaiser. – Foto: Dagmar Rutt

Damen der DJK Würmtal versprechen sich viel von Spielgemeinschaft mit Unterpfaffenhofen.

Im Sommer 2025 hatte Abteilungsleiter Lukas Gollong noch alles daran gesetzt, den Spielbetrieb der zu diesem Zeitpunkt neu gemeldeten Fußballerinnen der DJK Würmtal bis Saisonende erhalten zu können. Mitte April dieses Jahres schien sich dennoch das Szenario des ersten Anlaufs drei Jahre zuvor zu wiederholen: Erneut zog die DJK ihr Damenteam aus dem Ligabetrieb der A-Klasse zurück – diesmal jedoch nicht ohne klaren Hintergedanken und Zukunftsplan. „Für uns hat sich etwas Neues ergeben. Es wird im nächsten Jahr definitiv wieder eine Mannschaft geben – größer und besser“, kündigte Gollong nach dem Rückzug im Gespräch mit dem Münchner Merkur an (wir berichteten). Ab der kommenden Spielzeit 2026/27 bilden die Planegger im Damenbereich eine Spielgemeinschaft mit dem SC Unterpfaffenhofen-Germering. Beide Teams hatten in der abgelaufenen Saison mit Personalproblemen zu kämpfen und konnten in ihrer jeweiligen A-Klasse nur im 9-gegen-9-Flexmodell agieren – die Lösung erscheint also als vorteilhafte Konstellation für alle Beteiligten. „Unterpfaffenhofen ist auf uns zugekommen. Die Gespräche waren sehr angenehm und unkompliziert“, berichtet Gollong. Er erwartet eine längerfristige Kooperation: „Die Zusammenarbeit passt. Das macht sich schon in den ersten Trainings bemerkbar, ich höre nur Positives. Wir haben einen super Partner für die nächsten Jahre gefunden.“

Spielertrainerin übernimmt Die Mannschaft soll im September ohne Sonderstatus in der A-Klasse an den Start gehen. „Endlich können wir auch elf gegen elf spielen“, sagt der DJK-Abteilungsleiter. Da die Würmtaler – im Gegensatz zum SCU, der im Damenbereich ausschließlich eine erste Mannschaft stellt – über einen umfangreichen Mädchen-Jugendaufbau verfügen, sei ihnen die Federführung in der Spielgemeinschaft überlassen worden, erklärt Gollong. Dennoch sind die Rahmenbedingungen fair geregelt: Einmal pro Woche soll in Planegg trainiert werden, einmal in Unterpfaffenhofen. Darüber hinaus will die Spielgemeinschaft ihre Punktspiele bei passender Verfügbarkeit der Spielflächen in der Hinrunde möglichst in Unterpfaffenhofen und in der Rückrunde dann in Planegg austragen. Ebenso stellen beide Partner einen Trainer für die SG. Nachdem Würmtals bisheriger Damentrainer Berat Hoti sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat, wird von DJK-Seite künftig Dina Schur neben Unterpfaffenhofens Coach Maximilian Kaiser als Spieltrainerin fungieren. Schon in der abgelaufenen Saison hatte die 27-jährige ehemalige Bezirksoberliga-Spielerin – unter anderem für den TSV Neuried und den TSV Gilching-Argelsried – viel Verantwortung in einer ausgesprochen jungen Mannschaft übernommen. „Sonst verfügt eigentlich niemand über Erfahrung“, betont Gollong, der in der kommenden Spielzeit ein besser ausbalanciertes Teamgefüge erwartet: „Unterpfaffenhofen bringt auch ein paar ältere Spielerinnen mit. Das tut unseren jungen sicherlich gut.“