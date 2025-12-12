Vorteil TSV Gaildorf, die halbe Liga zittert und starke Aufsteiger

Spektakuläre Hinrunde mit Offensiv-Power

Nach 16 von 30 Spieltagen präsentiert sich die Bezirksliga Rems/Murr/Hall als torhungrige und erstaunlich dichte Spielklasse. 5:5 zum Auftakt zwischen dem TSV Schwaikheim und dem SC Urbach, ein 4:4 im Duell TSV Schmiden gegen TSV Gaildorf, dazu ein 5:5-Spektakel zwischen Schwaikheim und der SG Oppenweiler-Strümpfelbach – die Hinrunde war reich an Ergebnissen, die eher an Hallenfußball erinnern. Der SV Allmersbach legte mit acht Siegen zum Start einen beinah perfekten Herbst hin, der TSV Gaildorf antwortete mit einem 8:2 gegen die SGM Kreßberg und einem 6:4 gegen Schwaikheim.

Neuling SV Unterweissach mischte früh mutig mit, musste beim 0:7 in Schornbach Lehrgeld zahlen, revanchierte sich aber später mit einem 1:0 beim Tabellenführer in Allmersbach. Dahinter etablierten sich Schmiden und Schwaikheim im gesicherten Mittelfeld, während Aufsteiger VfL Mainhardt sowie die SG Oppenweiler-Strümpfelbach und der ehemalige Landesligist SV Breuningsweiler eine Saison zwischen Ausreißern nach oben und kostspieligen Aussetzern spielen.

Mehrampf um die Spitze – Vorteil Gaildorf auf dem Papier

An der Tabellenspitze thront zur Winterpause der SV Allmersbach mit 39 Punkten aus 16 Partien, doch das Klassement erzählt nur die halbe Wahrheit. Der TSV Gaildorf folgt mit 37 Zählern, hat dabei aber zwei Spiele weniger absolviert und stellt mit 54 Treffern in 14 Begegnungen den weitaus gefährlichsten Angriff der Liga. Das 4:1 im direkten Duell in Allmersbach war ein deutliches Ausrufezeichen der Gaildorfer, die sich nur beim 2:3 gegen den TSV Schornbach eine Niederlage leisteten.

Schornbach wiederum hat als Dritter (31 Punkte) beide Titelfavoriten geschlagen, zahlt aber für Ausrutscher wie das 0:1 in Michelfeld oder das 1:4 jüngst in Breuningsweiler. Allmersbach lebt von einer stabilen Defensive (18 Gegentore) und kontrollierten Auftritten, Gaildorf von Wucht und Offensivlust, Schornbach von Intensität und Heimstärke – die Konstellation verspricht ein offenes Titelrennen, das im Frühjahr bei gleichem Punkteschnitt sehr schnell kippen kann.

Enge Abstiegszone – Zittern bis tief ins Mittelfeld

Am Tabellenende ist die Lage mindestens so brisant wie an der Spitze. Der SC Urbach steht mit 10 Punkten zwar auf dem letzten Platz, hat aber mit torreichen Auftritten wie dem 5:5 in Schwaikheim oder dem 3:2 gegen Oppenweiler gezeigt, dass er offensiv konkurrenzfähig ist – defensiv allerdings sprechen 53 Gegentore eine deutliche Sprache. Der TSV Michelfeld (12 Punkte) meldete sich mit dem 7:2 gegen den TSV Rudersberg und dem 5:4 in Schmiden eindrucksvoll zurück, bleibt aber fragil.

Rudersberg (13 Punkte), TURA Untermünkheim sowie Aufsteiger SGM Kreßberg und der TSV Obersontheim (je 15 Punkte) liegen nur hauchdünn vor der Gefahrenzone, auch der TSV Nellmersbach (16 Punkte) ist längst nicht aus dem Schneider. Weil neben einem Relegationsplatz gleich mehrere direkte Abstiegsplätze vorgesehen sind und die endgültige Zahl der Absteiger aufgrund der Konstellationen in den oberen Ligen noch variieren kann, reicht die Abstiegsangst aktuell bis weit ins Mittelfeld – die vermeintlich ruhigen Wintermonate werden für viele Vereine nur eine kurze Atempause sein.