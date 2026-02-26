 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

"Vorteil durch viele Testspiele": FuPa-Expertentipp mit Timo Bock

Die Tipps sind von Timo Bock, Spieler beim TSV Leinfelden in der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen.

von Nicolas Bläse · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Markus Mutz / FuPa-Grafik

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

__________________________________________________________________________________________________

So., 01.03.2026, 12:30 Uhr
SV Rot 1945
SV Rot 1945SV Rot II
Omonia Griechischer FV Vaihingen
Omonia Griechischer FV VaihingenOmonia FV
12:30

Timo Bock: Omonia hat in der Vorbereitung eine gute Form gezeigt und startet daher mit einem klaren Sieg in die Rückrunde

⚽ Mein Tipp: 0:6

---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Leinfelden
TSV LeinfeldenLeinfelden
FK Sarajevo Stuttgart
FK Sarajevo StuttgartFK Sarajevo
15:00

Timo Bock: Wir haben uns gut auf die Rückrunde vorbereitet und zeigen das beim Rückrundenstart!

⚽ Mein Tipp: 3:0

---

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth
SG TSV 1940 / SKG Max-EythSG TSV 1940 II
SV Grün-Weiss Sommerrain
SV Grün-Weiss SommerrainSommerrain II
13:00

Timo Bock: Auch hier hat Sommerrain den Vorteil durch viele Testspiele in der Winterpause und gewinnt daher Auswärts

⚽ Mein Tipp: 0:2

---

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart
SKV Palästina Al Q`uds StuttgartSKV Al Q´uds
SKG Botnang
SKG BotnangSKG Botnang II
13:00

Timo Bock: Auch Al Quds spielt eine starke Vorbereitung wo hingegen Botnang 2 in der Winterpause keine Vorbereitungsspiele hatte.

⚽ Mein Tipp: 4:0

---

So., 01.03.2026, 12:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt II
TSV Birkach
TSV BirkachTSV Birkach
12:30

Timo Bock: Beide Teams hatten eine ausgeglichene Vorbereitung. Birkach gewinnt Auswärts knapp.

⚽ Mein Tipp: 1:2

---

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
SG VfLKaltental / SV Heslach
SG VfLKaltental / SV HeslachSG VfLKaltental
TSV Sielmingen 1898
TSV Sielmingen 1898Sielmingen
15:15
Timo Bock: Sielmingen hat sich in der Winterpause verstärkt und eine gute Vorrunde gespielt und gewinnt daher Auswärts!

⚽ Mein Tipp: 1:3