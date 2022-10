„Vorteil, dass der VfB frei im Kopf ist“ - Forstinning beendet Hinrunde als Vierter Aufsteiger schlägt FC SF Schwaig zum Abschluss

In einem stimmungsvollen Abendambiente krönte der VfB Forstinning seine hervorragende Hinserie mit einem 2:1-Sieg über den FC Sportfreunde Schwaig.

Forstinning – In der Vorrundentabelle belegt der Aufsteiger nun den vierten Rang und besitzt auf die Abstiegsplätze bereits ein sattes Punktepolster, während die Schwaiger in ihrem zweiten Landesligajahr zu kämpfen haben. „Der VfB hat den Vorteil, dass sie frei im Kopf sind. Das war wie bei Schwaig im letzten Jahr“, analysierte Thomas Wölken als Vater eines Gästespielers die Partie und die Gesamtsituation. Einen „gemeinsam hart erkämpften Sieg“ sah auch VfB-Trainer Ivica Coric: „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und die gebotenen Räume genutzt.“

Gleich in der fünften Spielminute ging die Heimelf nach einem Ballgewinn und schnellem Umschaltspiel in Führung. Auf den abgefälschten Schussversuch von Kapitän Korbinian Hollerieth brachte Abdelilah Erraji aus spitzen Winkel noch genügend Druck hinter den Ball, der Rettungsversuch von Schwaigs Schlussmann Franz Hornof kam zu spät.

„Wenn du vorne bist, gewinnst du. Und wenn du hinten liegst, verlierst du“

Beide Seiten gaben vor über 300 Zusehern richtig Gas, die Gäste schienen einen Tick mehr vom Spiel zu haben. Doch Ballbesitz und der Aufenthalt in der gegnerischen Hälfte bringen nicht automatisch Treffer und schon gar keine Punkte. Exemplarisch die 32. Minute: Der Freistoß von Tobias Bartl landete zuerst in der VfB-Mauer, dann über verschlungenen Wegen bei Raffael Ascher. Dessen platzierten Abschluss wehrte Forstinnings wieder einmal souveräner Torwart Marko Susac gekonnt ab – und dann ging‘s schnell: Mohamed Al Hosaini legte das Spielgerät butterweich in den Lauf von Dominik Damjanovic, der Mittelfeldakteur behielt frei vor dem Tor die Ruhe und schob ins rechte Eck ein. 2:0 statt 1:1 und angesichts der starken VfB-Defensive schon eine Vorentscheidung.

„Wir haben es bis zum Abpfiff probiert“, wollte Schwaigs Abteilungsleiter Wolfgang Lang keinen Vorwurf an seine Mannschaft richten. „Das Spiel war relativ ausgeglichen. Aber wenn du vorne bist, gewinnst du. Und wenn du hinten liegst, verlierst du. Der Anschlusstreffer kam zu spät.“ Genauer gesagt, in der Nachspielzeit durch Vincent Sommer. Die finale Ausgleichschance vergab Spielertrainer Benjamin Held mit einem knapp am Pfosten vorbei zischenden Freistoß in der 95. Minute.

Statistik zum Spiel

VfB Forstinning: Marko Susac, Kenan Numanovic, Marko Nikolic, Dimitar Kirchev, Korbinian Hollerieth, Nico Weismor, Mustapha Sillah, Mohamed Al Hosaini (86. Felix Meier), Marco Rastel (71. Ivan Sadric), Dominik Damjanovic (90. +1. Simon Kürbs), Abdelilah Erraji (74. Abdullahn Aynaci). FC Spfr. Schwaig: Franz Hornof, Tobias Jell, Bilal Ibrahim, Mario Simak, Lucas Hones (46. Vincent Sommer), Nils Wölken, Raffael Wascher, Markus Traßer, Daniel Stich, Leon Roth, Tobias Bartl (57. Benjamin Held). Tore: 1:0 Erraji (5.), 2:0 Damjanovic (32.), 2:1 Sommer (90.+3).

Schiri: Patrick Meixner (BC Rinnenthal). Gelbe Karten: Sillah, Numanovic, Weismor, Damjanovic, Meier - Simak. Zuschauer: 310. (arl9