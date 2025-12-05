Vorstopper

– Foto: Jörn Kutschmann

SV Nord Wedding – Hertha BSC Ama Zwee 2:2 13.Spieltag Kreisliga A Berlin Staffel 1 Saison 2025/2026 Mittwoch, 03.12.2025 19:30 Uhr Werner-Kluge-Sportplatz 52 Zuschauer

Vor einigen Jahren kaufte ich mir in einem Textildiscounter, der oft ziemlich gute Ware zu niedrigen Preisen hat, eine Weste. So eine für die Übergangsphasen der Jahreszeiten. Schön warm, aber nicht zu warm. Perfekt, um sie beim Hobby-Jobby am Fußballplatz zu tragen.

Da sie ein absolutes No-Name-Produkt ist, ist sie auch komplett neutral – ohne Aufdruck oder sonstigen Schnickschnack. Das konnte aber nicht so bleiben, fanden jedenfalls der damalige Trainer und der frühere Betreuer der Ama Zwee. Sie nahmen die Weste mit in die Geschäftsstelle, wo sie mit einer Hertha-Fahne auf der Brust versehen wurde. Seitdem trage ich diese Fahne kreuz und quer durch den Berliner Amateurfußball. Sie war inmitten von Jubeltrauben, hat Schimpftiraden und auch die ein oder andere Träne abbekommen. Für dieses Jahr hat sie ausgedient, denn es ist mittlerweile zu kalt, um nur eine Weste über dem Pulli zu tragen. Als ich sie für die Winterzeit in den Kleiderschrank hängen wollte, fiel mir ein Riss in der Fahne auf – genau in dem schwarzen Strich, der Blau und Weiß in der Fahne trennt.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wäre mir das egal gewesen und das Bröckeln der Fahne wäre sinnbildlich gewesen. So wie halt der gemeinsame Weg von Hertha und mir gebröckelt hat. Heute aber bin ich wirklich traurig darüber, denn die Fahne ist wieder mehr wert, als ich eigentlich zugeben möchte. Wir gehen unseren Weg wieder gemeinsam, und bald wird die Beziehung wohl auch so tief sein, wie sie es noch nie war (danke Käpt’n). Heute führte der Weg aber erst einmal von der Geschäftsstelle in den Wedding. Kurz bevor Pankow beginnt, liegt der Werner-Kluge-Sportplatz – Heimat vom SV Bosna Berlin und dem SV Nord Wedding.

Letztere sollten sich heute mit Hertha BSC III in der Kreisliga um Punkte duellieren.