Vorstopper

SV Nord Wedding – Hertha BSC Ama Zwee 2:2
13.Spieltag Kreisliga A Berlin Staffel 1 Saison 2025/2026
Mittwoch, 03.12.2025 19:30 Uhr
Werner-Kluge-Sportplatz
52 Zuschauer
Vor einigen Jahren kaufte ich mir in einem Textildiscounter, der oft ziemlich gute Ware zu niedrigen Preisen hat, eine Weste. So eine für die Übergangsphasen der Jahreszeiten. Schön warm, aber nicht zu warm. Perfekt, um sie beim Hobby-Jobby am Fußballplatz zu tragen.
Da sie ein absolutes No-Name-Produkt ist, ist sie auch komplett neutral – ohne Aufdruck oder sonstigen Schnickschnack. Das konnte aber nicht so bleiben, fanden jedenfalls der damalige Trainer und der frühere Betreuer der Ama Zwee. Sie nahmen die Weste mit in die Geschäftsstelle, wo sie mit einer Hertha-Fahne auf der Brust versehen wurde.
Seitdem trage ich diese Fahne kreuz und quer durch den Berliner Amateurfußball. Sie war inmitten von Jubeltrauben, hat Schimpftiraden und auch die ein oder andere Träne abbekommen. Für dieses Jahr hat sie ausgedient, denn es ist mittlerweile zu kalt, um nur eine Weste über dem Pulli zu tragen. Als ich sie für die Winterzeit in den Kleiderschrank hängen wollte, fiel mir ein Riss in der Fahne auf – genau in dem schwarzen Strich, der Blau und Weiß in der Fahne trennt.
Es ist noch gar nicht so lange her, da wäre mir das egal gewesen und das Bröckeln der Fahne wäre sinnbildlich gewesen. So wie halt der gemeinsame Weg von Hertha und mir gebröckelt hat. Heute aber bin ich wirklich traurig darüber, denn die Fahne ist wieder mehr wert, als ich eigentlich zugeben möchte. Wir gehen unseren Weg wieder gemeinsam, und bald wird die Beziehung wohl auch so tief sein, wie sie es noch nie war (danke Käpt’n).
Heute führte der Weg aber erst einmal von der Geschäftsstelle in den Wedding. Kurz bevor Pankow beginnt, liegt der Werner-Kluge-Sportplatz – Heimat vom SV Bosna Berlin und dem SV Nord Wedding.
Letztere sollten sich heute mit Hertha BSC III in der Kreisliga um Punkte duellieren.
Mit einem guten Zeitpuffer erreichte ich den Sportplatz und konnte u. a. den ehemaligen Betreuer begrüßen, der mir einst die Fahne auf die Weste zauberte.
Als ich alles aufgebaut hatte, bekam ich einen Diskurs auf der Hertha-Bank mit. Offenbar konnte der 21-jährige Destiny nichts mit den Begriffen „Vorstopper“ und „Libero“ anfangen. Karsten, Musti, Martin und ich waren geschockt. Warum regen sich alle über die Ergebnisse der Pisa-Studie auf, wenn unsere Jugend ganz woanders gravierende Bildungslücken hat?
Wir verordneten ihm die DVD-Sammlung der Bundesliga-Classics.
Ehe wir uns über die Verrohrung der Jugend dann richtig aufregen konnten, war es Zeit für das Spiel. Der SV Nord Wedding befindet sich im unteren Tabellenbereich und hat in dieser Saison schon einige Packungen bekommen. Davon merkte man aber nicht viel, und die Ama Zwee hatte ihre liebe Mühe mit den Gastgebern. Fast schon folgerichtig ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.
Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel war es Clay, der den Torreigen eröffnete. Seinen Führungstreffer konnten die Weddinger nach 70 Minuten vom Elfmeterpunkt egalisieren.
So nicht, dachte sich der Stürmer, und netzte nur eine Minute später zur erneuten Hertha-Führung ein.
Leider folgte dann ein Fehler, der schon zu oft passiert ist: Nach einem Freistoßpfiff gegen Hertha stellte sich kein Herthaner vor den Ball, der Schiri hatte nicht angezeigt, dass er den Freistoß freigeben muss, und so spielte sich Nord Wedding plötzlich frei und erzielte das 2:2.
Hertha erhöhte daraufhin den Druck und kam noch zu ein paar Abschlüssen, die aber letztendlich zu harmlos waren.
Nach einer kurzen Analyse mit dem Trainerteam nach dem Spiel ging es fix nach Hause. Die kalten Gräten mussten dringend durchwärmt werden, und vor dem Schlafengehen bekam die Hertha-Fahne auf der Weste noch ein Küsschen. Bringt vielleicht Glück für das nächste Spiel.
Ha Ho He Amateure Zwee
Der Kutten König