Vorstellung des Trainerteams unserer neuen 3. Mannschaft

Kreisliga C Hof-Wolf

Schon lange bevor feststand, dass wir zur Saison 25/26 eine 3. Mannschaft an den Start schicken, war klar, wer an der Seitenlinie stehen wird: Stefan Thöne und Andreas Kunze übernehmen gemeinsam die sportliche Verantwortung für das neue Team.





Stefan Thöne (37) war bereits in der Saison 2017/18 Trainer unserer damaligen 3. Mannschaft und kennt den Verein seit vielen Jahren. Er durchlief als Spieler sämtliche Herrenmannschaften der TSV und war zuletzt beim TSV Holzhausen II aktiv.



An seiner Seite steht mit Andreas Kunze (44) ein echtes TSV-Urgestein. Auch er hat alle Mannschaften unseres Vereins durchlaufen und war zu Zeiten des alten Hartplatzes im Bernhardt-Vocke-Sportzentrum für seine rustikale Zweikampfführung bekannt.



Wir freuen uns, dass ihr beiden die Verantwortung für unsere neue Mannschaft übernehmt und wünschen euch viel Erfolg und Spaß mit der Truppe! Willkommen zurück an der Seitenlinie!