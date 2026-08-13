Vorstellung der Gegner des FC Remscheid in der Bezirksliga

TSV Ronsdorf
Am 5.Spieltag Gegner von FC Remscheid
Das letzte Pflichtspiel gegen TSV Ronsdorf war 2017 in der Bezirksliga am letzten Spieltag gab's eine Niederlage aber der FC Remscheid stand schon als Aufsteiger in der Landesliga fest.
Letzte Saison hat TSV Ronsdorf als 11.er die Saison beendet
Der Sportlichen Leiter von TSV Ronsdorf hat mir Fragen beantworten
Axel Kilz:
Die Ziele für die Saison 26/27 sind die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler und ein einstelligen Tabellenplatz. Favoriten für den Aufstieg in die Landesliga sind aus unserer Sicht der ASV Mettmann, FSV Vohwinkel und Tuspo Richrath.