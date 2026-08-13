 2026-08-13T12:20:01.944Z

Vereinsnachrichten

Vorstellung der Gegner des FC Remscheid in der Bezirksliga

von Michael Björn Busch · Heute, 17:43 Uhr · 0 Leser
TSV Ronsdorf
TSV Ronsdorf – Foto: FuPa

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FC Remscheid

TSV Ronsdorf

Am 5.Spieltag Gegner von FC Remscheid

Das letzte Pflichtspiel gegen TSV Ronsdorf war 2017 in der Bezirksliga am letzten Spieltag gab's eine Niederlage aber der FC Remscheid stand schon als Aufsteiger in der Landesliga fest.

Letzte Saison hat TSV Ronsdorf als 11.er die Saison beendet

Der Sportlichen Leiter von TSV Ronsdorf hat mir Fragen beantworten

Axel Kilz:

Die Ziele für die Saison 26/27 sind die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler und ein einstelligen Tabellenplatz. Favoriten für den Aufstieg in die Landesliga sind aus unserer Sicht der ASV Mettmann, FSV Vohwinkel und Tuspo Richrath.