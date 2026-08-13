Vorstellung der Gegner des FC Remscheid in der Bezirksliga

TSV Ronsdorf – Foto: FuPa

Das letzte Pflichtspiel gegen TSV Ronsdorf war 2017 in der Bezirksliga am letzten Spieltag gab's eine Niederlage aber der FC Remscheid stand schon als Aufsteiger in der Landesliga fest.

Letzte Saison hat TSV Ronsdorf als 11.er die Saison beendet