Vorstellung der Gegner des FC Remscheid in der Bezirksliga

SSV Germania Wuppertal – Foto: FuPa

Die Vorbereitung geht soweit in Ordnung. Von der Trainingsbeteiligung her können wir durchaus zufrieden sein. Unsere Spieler haben gut mitgezogen. Natürlich hatten auch wir, wie jede Mannschaft, einige Urlauber, aber der Kern der Mannschaft war durchgehend dabei.

Problematisch ist aktuell, dass wir noch nicht den gewünschten Spielrhythmus gefunden haben. Wir hatten leider mehrere sehr kurzfristige Absagen von Gegnern, wodurch uns wichtige Testspiele gefehlt haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir über die ersten Saisonspiele den gewünschten Rhythmus finden und gleichzeitig unsere Neuzugänge immer besser in die Mannschaft integrieren.

Unser Ziel wird, wie bereits im letzten Jahr, der Klassenerhalt sein. Zur Frage bezüglich Remscheid kann ich leider nichts sagen. Unser erstes Spiel spielen wir jedoch gegen Hackenberg, die wie wir im letzten Jahr den Klassenerhalt geschafft haben. Deshalb wird das ein interessantes und wichtiges Auftaktspiel für uns.