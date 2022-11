Vorstandsvorsitzender des SV Babelsberg 03 tritt überraschend zurück Doppelspitze soll fortgeführt werden, Verein sieht sich gut aufgestellt rn

Zwei Jahre bildete Björn Laars zusammen mit Katharina Dahme die Doppelspitze des SV Babelsberg 03. Zusammen stabilisierten Sie zusammen den Verein und auch die 1.Herrenmannschaft. Insgesamt war Laars in den vergangenen 12 Jahren unter anderem als Spieler, Geschäftsstellenleiter, Aufsichtsratsmitglied, Trainer und Vorstandsvorsitzender tätig und behielt dabei vor allem die positiven Momente in Erinnerung. „Vor allem die Aufstiege in die 2. und 3. Liga, die DFB-Pokalspiele gegen Hansa Rostock, Greuther Fürth, RB Leipzig bleiben für mich in besonderer Erinnerung“, so der scheidende Vorstandsvorsitzende.

In einer Pressemitteilung kündigte der Verein an, dass er seine Tätigkeit zum Jahresende niederlegen wird. Nach intensiven Jahren im Verein möchte er anderen Arbeitsprojekten und der Familie mehr Aufmerksamkeit schenken. Wie er selber festhält, haben die vergangenen Jahre viel Kraft gekostet: „Viele Dinge sind privat und persönlich zu kurz gekommen, da es für mich immer nur zwei Möglichkeiten gab. Entweder mache ich es richtig oder ich mache es nicht.“