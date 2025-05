Vorstandsteam von Rot-Weiß Geldern ist wiedergewählt

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen bestätigten die Mitglieder den bisherigen Vorstand mit Jens Singendonk an der Vereinsspitze einstimmig im Amt. Das Votum zeigt: Die geleistete Arbeit findet breite Anerkennung, und das Vertrauen in die Vereinsführung ist groß. Mit bewährtem Team will Rot-Weiß Geldern auch in Zukunft solide und engagiert arbeiten.

Bauprojekte machen Fortschritte