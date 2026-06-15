Vorstandsmitglied Haris Dzudzevic tritt bei Genc Osman zurück Beim SV Genc Osman Duisburg kommt es zu einer personellen Veränderung im Vorstand. Haris Dzudzevic hat seinen sofortigen Rücktritt als Vorstandsmitglied erklärt und beendet damit sein Engagement nach rund einem Jahr Vereinszugehörigkeit. von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Haris Dzudzevic tritt im Vorstand vom SV Genc Osman Duisburg zurück. – Foto: Privat (per KI erstellt)

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In einer persönlichen Stellungnahme blickt Dzudzevic dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück: "Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen, Trainern, Spielern, Mitgliedern und Unterstützern von Genc Osman für das vergangene Jahr bedanken. Es war eine intensive, lehrreiche und emotionale Zeit, in der ich viele Erfahrungen sammeln durfte. Für das entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr dankbar.“



Der 29-Jährige betont, dass die Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen wurde und nichts an seiner Wertschätzung für den Verein ändere.





"Genc Osman ist ein Verein mit vielen engagierten Menschen. Ich wünsche dem gesamten Verein für die Zukunft sportlich und menschlich nur das Beste.“



Wie es für Dzudzevic weitergeht, ist derzeit noch offen. Seine nächste Aufgabe kann er sich im sportlichen wie organisatorischen Bereich vorstellen. Eine Entscheidung soll jedoch erst getroffen werden, wenn ein Projekt vollständig zu seinen Vorstellungen passt.



Gleichzeitig schließt Dzudzevic auch eine längere Pause vom Fußball nicht aus:



"Es gibt einige interessante Gespräche, aber aktuell steht keine Entscheidung fest. Sollte sich kein Projekt ergeben, das mich zu 100 Prozent überzeugt, kann ich mir auch eine Auszeit vom Fußball vorstellen. Es besteht keinerlei Zeitdruck.“



Wann und wo Dzudzevic seine nächste Station antreten wird, bleibt somit offen. Klar ist lediglich: Nach dem Ende seines Engagements bei Genc Osman möchte er seine Zukunft in Ruhe und mit Bedacht planen. Für den Moment verabschiedet er sich mit einem großen Dankeschön an den Verein und sein Umfeld.