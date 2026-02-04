Vorstand von Rot-Weiss Essen informiert bei "Was geht, RWE?!"

Der Vorstand von Rot-Weiss Essen informiert über die Temen, die den Fans wichtig sind, in einem direkten Format. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Im Video-Format "Was geht, RWE?!" informiert der Drittligist Rot-Weiss Essen seine Anhänger immer wieder über die Geschehnisse rund um den Verein. Diesmal gibt es dabei Informationen des Vorstands um Marc-Nicolai Pfeifer und Alexander Rang zur Transferphase, aber nicht nur dazu. Dabei werden Fragen der Fans aufgegriffen, die die Fans vorher einreichen können. Die siebte Folge des Formats ist nun online gegangen.

So lief die Transferphase aus Sicht des Vereins

Im Bereich der Wintertransfers steht dabei die Zufriedenheit mit den vergangenen Wochen im Zentrum, denn der Verein habe alles umsetzen können, was er sich im Vorfeld vorgenommen habe. Gesprochen wird aber auch über das Vereinsjubiläum und das Duell mit dem SV Wehen Wiesbaden, das genau am Vereinsgeburtstag über die Bühne ging.

Neues zum Thema Stadionausbau

Ein zentrales Thema, das die Fans natürlich auch umtreibt, ist der Ausbau des Stadions Essen an der Hafenstraße. Hier gebe es großes Interesse an den Details zu diesem Thema, und es wird auch ein Datum genannt, zu dem diese Entwicklung weiter vorangetragen werden soll. Fragen gab es auch zum Thema Arbeitskreis Sicherheit und Fanbelange, von dem der Verein glaubt, ein sehr geeignetes Format gefunden zu haben. Auch die Fan-Umfrage, die der Verein gestartet hatte, hat mit rund 11.000 Teilnehmenden eine sehr gute Resonanz gefunden. Erklärt wird auch, wie mit Mehrfachteilnahmen verfahren wurde, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Ergebnisse soll es zeitnah geben. Hier könnt ihr das Video in voller Länge sehen: