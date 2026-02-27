Vorstand des MSV Duisburg tritt geschlossen zurück Beim MSV Duisburg kommt es wenige Tage nach dem bereits verkündeten Rücktritt von Christian Stiefelhagen zum nächsten Paukenschlag: Auch die übrigen Vorstandsmitglieder legen ihre Ämter nieder. von Markus Becker · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Der Vorstand des MSV Duisburg tritt zurück. – Foto: Marcel Eichholz

Schon am Mittwoch (25. Februar), mit der Rücktritts-Ankündigung des Vorstandschefs, stand im Raum, dass sein Schritt eine Welle lostreten könnte. Genau so kam es nun. Georg Mewes, Jörg Kaiser, Jörg Eicker und Dennis Baaten geben ihre Posten ebenfalls auf. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 14. April soll der Rücktritt des gesamten Vorstands formal vollzogen werden. Mögliche Nachfolger könnten im Anschluss auf einer außerordentlichen, bislang noch nicht terminierten Mitgliederversammlung gewählt werden. Im Juni oder Juli soll hier Klarheit herrschen. >>> Der MSV Duisburg auf WhatsApp

Gemeinsamer Schritt mit Stiefelhagen "Wir sind als Team 1902 gemeinsam angetreten und gewählt worden - und wir werden diesen Weg auch gemeinsam zu Ende gehen", erklärte die Gruppe in einer Mitteilung. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe steht demnach in direktem Zusammenhang mit Stiefelhagens Entscheidung. "Christian ist Herz und Motor unseres Teams. Er hat Verantwortung übernommen und zentrale Impulse für die Entwicklung unseres Vereins gesetzt." Bis zur Wahl eines neuen Vorstands möchte das Quintett ihre Aufgaben im Verein fortführen. Mit der Entscheidung wolle das Gremium "zu Klarheit und Stabilität beitragen – nicht zu weiterer Verunsicherung."

So., 01.03.2026, 16:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg TSV Havelse TSV Havelse 16:30 live PUSH