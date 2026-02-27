Vorstand des MSV Duisburg tritt geschlossen zurück

Schon am Mittwoch (25. Februar), mit der Rücktritts-Ankündigung des Vorstandschefs, stand im Raum, dass sein Schritt eine Welle lostreten könnte. Genau so kam es nun. Georg Mewes, Jörg Kaiser, Jörg Eicker und Dennis Baaten geben ihre Posten ebenfalls auf. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 14. April soll der Rücktritt des gesamten Vorstands formal vollzogen werden. Mögliche Nachfolger könnten im Anschluss auf einer außerordentlichen, bislang noch nicht terminierten Mitgliederversammlung gewählt werden. Im Juni oder Juli soll hier Klarheit herrschen.
"Wir sind als Team 1902 gemeinsam angetreten und gewählt worden - und wir werden diesen Weg auch gemeinsam zu Ende gehen", erklärte die Gruppe in einer Mitteilung. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe steht demnach in direktem Zusammenhang mit Stiefelhagens Entscheidung. "Christian ist Herz und Motor unseres Teams. Er hat Verantwortung übernommen und zentrale Impulse für die Entwicklung unseres Vereins gesetzt."
Bis zur Wahl eines neuen Vorstands möchte das Quintett ihre Aufgaben im Verein fortführen. Mit der Entscheidung wolle das Gremium "zu Klarheit und Stabilität beitragen – nicht zu weiterer Verunsicherung."
Voraussichtlich bis Juni oder Juli bleiben die aktuellen Mitglieder damit im Amt – und könnten in dieser Zeit sogar noch den möglichen direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga begleiten. "Der eingeschlagene und erfolgreiche Weg unseres MSV soll konsequent und ohne Störungen fortgeführt werden. Diesem Ziel fühlen wir uns verpflichtet."
Dem Vernehmen nach sollen Ungereimtheiten mit der Geschäftsführung zu dem Schritt geführt haben. Entsprechend betont der Vorstand in seiner Mitteilung: "Laufende Projekte werden konstruktiv weitergeführt. Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung erfolgt weiterhin eng, abgestimmt und getragen von einem gemeinsamen Verantwortungsverständnis."
Erst im Juli 2024 war Stiefelhagen gemeinsam mit seinem Team gewählt worden. Knapp zwei Jahre später endet damit eine für den Verein besonders erfolgreiche Ära.
