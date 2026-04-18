Vorstand des ASV Mettmann stellt Weichen für die neue Saison

ASV Mettmann – Düsseldorfer SC 99. Unabhängig vom Tagesgeschäft in der Bezirksliga, Gruppe 1, hat die Vorstandsetage des ASV die ersten Weichen für die kommende Saison gestellt.
Chefcoach Khalid Channig (37), seit Januar im Amt, wird auch in der Spielzeit 2026/27 an der Seitenlinie das Sagen haben. Weiterhin unterstützt durch Co-Trainer Acar Sar, der seit Juli 2024 für die Mettmanner arbeitet. Torwarttrainer bleibt Martin Schoberth (42), der zuletzt beim 3:1 gegen die U23 von Ratingen 04/19 sogar für wenige Minuten den angeschlagenen Semih Demirhat zwischen den Pfosten ersetzte.
Beim kickenden Personal drehte Imad Omairat ohnehin schon an wichtigen Stellschrauben. „Die meisten Stammspieler werden auch weiterhin für den ASV auflaufen. Das haben wir frühzeitig fix gemacht“, betont der Sportliche Leiter, der zusätzlich einen zweiten Co-Trainer verpflichten möchte: „Wir wollen unseren Staff noch erweitern, um Trainingsbetrieb und Spielvorbereitung noch effizienter zu gestalten.“
Jetzt aber erst einmal die Partie gegen den Tabellenneunten aus Derendorf. Spielbeginn ist an diesem Freitag um 19.30 Uhr im Sportzentrum an der Hasseler Straße. An das Hinspiel denken sie in Mettmann gerne zurück. Nach einer starken Vorstellung sorgten Justin Lüdtke, Tristan Maresch (je 2) und Anas Kaddouri für den selbst in dieser Höhe verdienten 5:0-Sieg. Bei der Vorbereitung auf das Rückspiel ist dieses Resultat indes unerheblich.
„Selbst wenn es die Tabelle nur unzureichend ausdrückt, der DSC hat eine gute Mannschaft. Da stehen einige Jungs im Kader, die richtig gut zocken können. Die dürfen wir erst gar nicht ins Spiel kommen lassen. Ich erwarte am Freitagabend eine Partie auf Augenhöhe, die wir auf jeden Fall gewinnen wollen“, so der Chefcoach des ASV, der aber auch keinen Zweifel lässt: „Gut, in der Tabelle können wir unseren fünften Tabellenplatz kaum noch verbessern, haben dazu elf Punkte mehr als der Sechste Dormagen. Dennoch werden wir unsere Aufgaben nach wie vor professionell und seriös erledigen. Ein Nachlassen wird es nicht geben. Das sind wir auch unseren treuen Fans schuldig.“