Vorstand des ASV Mettmann stellt Weichen für die neue Saison

„Selbst wenn es die Tabelle nur unzureichend ausdrückt, der DSC hat eine gute Mannschaft. Da stehen einige Jungs im Kader, die richtig gut zocken können. Die dürfen wir erst gar nicht ins Spiel kommen lassen. Ich erwarte am Freitagabend eine Partie auf Augenhöhe, die wir auf jeden Fall gewinnen wollen“, so der Chefcoach des ASV, der aber auch keinen Zweifel lässt: „Gut, in der Tabelle können wir unseren fünften Tabellenplatz kaum noch verbessern, haben dazu elf Punkte mehr als der Sechste Dormagen. Dennoch werden wir unsere Aufgaben nach wie vor professionell und seriös erledigen. Ein Nachlassen wird es nicht geben. Das sind wir auch unseren treuen Fans schuldig.“