Vorst startet mit Heimsieg

Es geht wieder los. Am ersten Spieltag der neuen Saison traf die Fischbach Elf auf den Kreisliga A Absteiger TuS Gellep. Wobei von Elf kann kaum die Rede sein denn das Team um Kapitän Hinskes benötigte in Spiel eins zahlreiche Unterstützung von der zweiten Mannschaft. Vielen Dank dafür 👍. Die Vorster übernahmen gleich das Kommando auf dem Platz. Der Ball lief gut in den eigenen Reihen und so konnte bereits in der ersten Halbzeit eine klare Führung herausgespielt werden. Mit 4:0 ging es in die Pause. In Halbzeit zwei passierte lange Zeit nichts. Erst in den letzten fünfzehn Minuten des Spiels konnten die Vorster das Ergebnis ausbauen und beendeten das Spiel klar mit 7:0

Torschützen: Hinskes 9+36 Min. - Ismail 10+75+90 Min. - Feuerstein 33 Min. - Claessen 85 Min.