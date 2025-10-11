Vorst im Verfolgerduell unter Druck

Die sieht wie folgt aus: An der Spitze thronen die ungeschlagenen Grefrather mit 22 Punkten, dahinter – ebenso ungeschlagen – Wevelinghoven mit 20 Zählern. Dann folgen die Novesia (18 Punkte), Vorst (16), Delhoven (15) und Glehn (14). „Wir wollen oben dranbleiben, das ist mein Ziel, das ist das Ziel des gesamten Trainerteams“, stellt Ohligschläger klar. „Das habe ich der Mannschaft in einer energischen Ansprache, denke ich, aber auch sehr klar gemacht. Es bringt uns nichts, wenn alle sagen, dass wir schönen, schnellen Fußball spielen – wir wollen auch was Zählbares mitnehmen und in der Spitzengruppe mitspielen. Das ist das Ziel bis zum Saisonende, da fordere ich die Mannschaft auch heraus.“

Ausfälle auf beiden Seiten

Um oben dranzubleiben, soll am Sonntag ein Sieg her. Keine einfache Aufgabe in Wevelinghoven. Denn der BV hat bisher all seine Heimspiele gewinnen können. „Die Serie wollen wir auch morgen nicht reißen lassen“, sagt Wevelinghovens Trainer Markus Stupp. „Obwohl wir mit einem Unentschieden besser leben könnten als Vorst.“ Er schätzt die Sportfreunde stark ein: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Die Tagesform wird entscheiden. Die Mannschaft, die weniger Fehler macht, wird gewinnen.“ Noch musste sein Team keine Niederlage einstecken: „Wir legen gerne nach, wissen aber auch, dass die kommenden Gegner uns sehr herausfordern werden.“ Nach Vorst kommt nämlich Delhoven – morgen zu Gast beim Spitzenreiter Grefrath – dann das Derby gegen den TuS und danach Grefrath, Glehn und Novesia. „Mitte November wissen wir dann wirklich, wo wir stehen“, so Stupp.

Personell hat Wevelinghoven kleinere Sorgen: In Alican Korkmaz, Maik Odenthal und Joel Trotzki fehlen wichtige Spieler verletzt. „Dazu kommt jetzt die Grippesaison und einige kränkeln. Das schmerzt langsam schon“, sagt der Coach. Den Vorstern geht es nicht anders: „Wir hatten in den entscheidenden Spielen bisher nie den kompletten Kader zur Verfügung. Und gerade in den Topspielen sind manche Spieler schwer zu ersetzen und können die Partie entscheiden“, so Ohligschläger. „Am Sonntag sieht es aber wieder besser aus als in den vergangenen Wochen“, ergänzt er optimistisch. „Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Es ist ein absolutes Spitzenspiel, dafür trainiert und arbeitet man die ganze Saison. Das Trainerteam, die Mannschaft, der ganze Verein hat Bock auf das Duell! Mal schauen, was rauskommt.“