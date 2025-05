Vorst als Treffpunkt für Fußballromantiker

„Wir überlegen uns immer etwas Besonderes für unsere Sportwoche“, erklärt Julian Glaw, Pressesprecher des Vereins, im Gespräch mit unserer Redaktion. So wollten die Sportfreunde im vergangenen Jahr einen neuen, inoffiziellen Zuschauerrekord für die Kreisliga A aufstellen. „Das hat leider nicht geklappt, obwohl es Fußball in Reinform war“, erklärt Glaw. In diesem Jahr nun will der Klub Groundhopper aus ganz Deutschland in ihr Dorf locken. „Ich schaue mir hin und wieder selbst unterklassige Spiele an, wenn ich unterwegs bin“, erklärt Glaw. Gemeinsam mit dem Vorstand ist dann die Groundhopper-Idee entstanden. So machten sich die Sportfreunde auf die Suche nach Unterstützern – und wurden bei Instagram fündig. Glaw schrieb Dennis Böbel, dessen Account „groundhopping_germany“ 40.000 Follower zählt, an, und er fand die Idee so gut, sodass er am 1. Juni auch in Vorst vorbeischauen wird. Das von den Sportfreunden gepostete Video zu dem Event wurde durch Böbel weiter im Netz verbreitet und hat bislang mehr als 60.000 Aufrufe. „Das ist richtig viral gegangen“, sagt Glaw.

Dem guten Zweck untergeordnet