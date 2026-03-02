Vorsprung schmilzt: VfB Forstinning lässt Auftakterfolg liegen

Gelungener Einstand: Neuzugang Eren Emirgan sicherte dem VfB mit dem 1:1 vom Punkt das Remis. – Foto: Weingartner

Nach einem anfänglichen Strohfeuer der Platzherren auf gut bespielbarem Naturrasen übernahm der VfB zeitig das Kommando und müsste nach den Worten von Trainer Gery Lösch eigentlich zum Seitenwechsel schon mit 2:0 führen. Dies verhinderte mit Maximilian Grichtmaier ein exzellenter Schlussmann im Dorfener Tor mehrmals. Auf der Gegenseite monierte Dorfens Trainer Andi Hartl eine Fehlentscheidung bei einem aberkannten Treffer von Leon Eicher, aufgrund einer durch Schiedsrichter Michael Hagl (TuS Bergen) erkannten Abseitsstellung.

Wieder ein Stück geschrumpft ist der Vorsprung des Tabellenführers VfB Forstinning auf seinen ärgsten Verfolger FC Aschheim durch das 1:1 beim Tabellenvierten TSV Dorfen. Vier Zähler beträgt die Differenz noch zum Verein aus dem Münchner Landkreis, der zudem noch ein Spiel in Rückstand ist. Spannung an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost scheint damit für die kommenden Wochen garantiert.

Nach dem Wiederanpfiff brachte VfB-Schlussmann Michael Heidfeld Dorfens Manuel Zander nach einem Pass in die Tiefe zu Fall, den völlig berechtigten Strafstoß versenkte Gerhard Thalmaier zum 1:0 (53.). Das Momentum lag nun bei Dorfen, doch das mögliche 2:0 bei Möglichkeiten von Thalmaier und Daniel Vorderwestner wollte zum Ärger von Hartl nicht fallen.

Forstinning zeigte die passende Reaktion und spielte seine Qualität im letzten Spielviertel aus. Neuzugang Eren Emirgan erzwang ein Strafraumfoul und verwandelte den fälligen Elfmeter gleich selbst mit seinem ersten Treffer im VfB-Trikot zum 1:1 (82.). Der VfB wollte mehr, doch bei zwei erstklassigen Siegchancen durch Mike Opara, allein vor Grichtmaier und Leo Gabelunke in Top-Position in der Nachspielzeit, wollte kein Tor mehr gelingen.

Die Gemütslage der beiden Trainer differierte bei der Beurteilung des Ergebnisses etwas. „Wir können mit dem 1:1 leben. Es war eine sehr gute Bezirksliga-Partie mit einer hohen Intensität“, erklärte Hartl für die Dorfener Seite. Dagegen trauerte Lösch dem möglichen Sieg nach: „Wir müssen mit dem Punkt klarkommen. Dorfen hat einen Punkt gewonnen und wir zwei liegen lassen.“