Vorsprung auf Relegationsrang schmilzt: VfB Forstinning II verliert knapp beim TSV Feldkirchen

Trainer Hubert Schunk reagiert mit Dreifachwechsel, doch der Anschlusstreffer fällt zu spät und der Vorsprung auf den Relegationsrang schrumpft.

Nach dem 3:2-Sieg bei der SpVgg Höhenkirchen wollte der VfB Forstinning II auch beim Kreisklasse-Topteam TSV Feldkirchen für eine Überraschung sorgen. Am Ende unterlag die Fußballmannschaft von VfB-Trainer Hubert Schunk aber knapp mit 1:2 Toren und musste die Anlage in Feldkirchen ertragslos wieder verlassen.

Nachdem der TSV Haar in Kirchseeon siegte, schrumpft damit der Vorsprung auf den Relegationsrang auf sechs Zähler. Nicht beunruhigend, aber auch kein sanftes Ruhekissen.