Vorsperre gegen Spieler des SC Klarenthal

Ein Spieler des SC Klarenthal wird verdächtigt, den Schiedsrichter hinterrücks geschlagen zu haben. – Foto: Meiki Graff

Wiesbaden. Thorsten Nordholt, Vorsitzender des Fußball-Sportgerichts Wiesbaden, hat nach dem Erhalt des Sonderberichts von Schiedsrichter Andreas Bertram schnell auf einen im Raum stehenden Vorfall nach der A-Liga-Partie SV Frauenstein II gegen SC Klarenthal reagiert. Bertram, zugleich Schiedsrichter-Obmann des Kreises Rheingau-Taunus, hatte beim Gang in die Kabine einen von hinten ausgeführten Schlag an den Kopf verspürt. Zwei Frauen aus dem Frauensteiner Umfeld sollen es beobachtet haben, Klarenthals Trainer Asmelash Woldemicael hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, er sei in unmittelbarer Nähe gewesen, habe kein Schlagen registriert.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt. Sperre greift ab sofort

Die Ausführungen des SC Klarenthal hätten keine Anhaltspunkte ergeben, die den Tatvorwurf entkräften würden, erläutert Torsten Nordholt. Er hat eine vorläufige Sperre gegen den in Verdacht stehenden SCK-Spieler verhängt. Die sofort greift und bis zu einem möglichen Urteil anhält. Oder dann endet, wenn die Voraussetzungen entfallen sollten. Im Fall eines Schuldspruchs droht lange Sperre