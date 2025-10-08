Vorsperre gegen Spieler des SC Klarenthal

Wiesbaden. Thorsten Nordholt, Vorsitzender des Fußball-Sportgerichts Wiesbaden, hat nach dem Erhalt des Sonderberichts von Schiedsrichter Andreas Bertram schnell auf einen im Raum stehenden Vorfall nach der A-Liga-Partie SV Frauenstein II gegen SC Klarenthal reagiert. Bertram, zugleich Schiedsrichter-Obmann des Kreises Rheingau-Taunus, hatte beim Gang in die Kabine einen von hinten ausgeführten Schlag an den Kopf verspürt. Zwei Frauen aus dem Frauensteiner Umfeld sollen es beobachtet haben, Klarenthals Trainer Asmelash Woldemicael hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, er sei in unmittelbarer Nähe gewesen, habe kein Schlagen registriert.
Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Ausführungen des SC Klarenthal hätten keine Anhaltspunkte ergeben, die den Tatvorwurf entkräften würden, erläutert Torsten Nordholt. Er hat eine vorläufige Sperre gegen den in Verdacht stehenden SCK-Spieler verhängt. Die sofort greift und bis zu einem möglichen Urteil anhält. Oder dann endet, wenn die Voraussetzungen entfallen sollten.
Weiterhin hat Nordholt den Vorgang an den Anwalt des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) weitergeleitet, der wiederum über eine Zuweisung zu einem HFV-Sportgericht entscheidet. Aber auch die Angelegenheit in den Kreis Wiesbaden zurückgeben könnte. Zwar handele es sich nicht um einen Spielabbruch, so aber doch um einen "außergewöhnlichen Sachverhalt", bekräftigt Thorsten Nordholt. Sollte es seitens eines Sportgerichts zu einem Urteil gegen den Tatverdächtigen kommen, würden ihm beim Delikt "Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter" zwischen 12 und 36 Spielen Sperre drohen. In besonders schwerwiegenden Fällen kann das Strafmaß noch ausdehnt werden. Die Vorsperre würde angerechnet werden.
Im Plus-Text des Wiesbadener Kurier hatten sich Frauensteins Sportlicher Leiter Werner Orf, Klarenthals Coach Asmelash Woldemicael und Schiedsrichter Andreas Bertram geäußert.