Vorsitzender tritt zurück: Großer Knall im Kreis Rees/Bocholt Christian Herbers ist nicht mehr Vorsitzender des Kreises Rees/Bocholt. Am Dienstagabend erklärte er auf einem außerordentlichen Kreistag seinen Rücktritt. Er kam damit einer drohenden Abwahl zuvor, nachdem mehr als die benötigten Zweidrittel der Stimmen (265 von 338) dafür votiert hatten, einen Dringlichkeitsantrag zu seiner Absetzung auf die Tagesordnung zu setzen. von RP / mische · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Vorstands-Drama im Kreis Rees/Bocholt – Foto: Marcel Eichholz

Die Entscheidung von Herbers hatte zur Konsequenz, dass weitere Personen aus dem Vorstand sich solidarisch erklärten und ihre Posten ebenfalls quittierten. So traten auch Kreisgeschäftsführer Guido Helten, Kassenwart Martin Bahl, der Kreisjugendausschussvorsitzende Michael Wesendonk, der Kreisqualifizierungsbeauftragte Thomas Baumgarten, die Kreisehrenamtsbeauftragte Eva Bahl sowie Laura Sophie Kühnel, Mitarbeiterin für besondere Aufgaben, mit sofortiger Wirkung zurück. Klaus-Peter Sagadin, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses, sagte: „Da ich für 240 Schiedsrichter verantwortlich bin, die mich gewählt haben, mache ich weiter, ansonsten wäre ich ebenfalls zurückgetreten. Für mich ist das ein Unding, wie das hier gelaufen ist.“

Dringlichkeitsantrag von Wübbels Der außerordentliche Kreistag war notwendig geworden, weil Mitte März der gesamte Kreisfußballausschuss, das komplette Kreissportgericht und zwei Mitglieder des Kreisjugendausschusses zurückgetreten waren. Die 15 Personen hatten ihren Schritt mit gravierenden Differenzen in der Zusammenarbeit mit dem Kreisvorsitzenden Christian Herbers und seinem Führungsstil begründet. Herbers war im Mai 2025 als Nachfolger von Peter Koch gewählt worden. 50 der 53 Vereine im Kreis Rees/Bocholt hatten Vertreter zum außerordentlichen Kreistag geschickt. Bevor der von Dirk Wübbels (SF Lowick) beantragte Dringlichkeitsantrag zur Abwahl des Vorsitzenden auf die Tagesordnung gesetzt werden konnte, musste zunächst in zwei geheimen und langwierigen Wahlgängen über einen Versammlungsleiter abgestimmt werden. Die Aufgabe übernahm Manfred Abrahams, Schatzmeister im Präsidium des Fußball-Verbandes Niederrhein.

Wübbels, der bis März als Beisitzer im Kreissportgericht tätig war, begründete den Dringlichkeitsantrag, dass man Sorge habe, dass unter den derzeitigen Umständen die strukturelle, nachhaltige und kooperative Zusammenarbeit zwischen Kreisinstanzen und Vereinen stark gefährdet sei. Wenn 15 ehrenamtlich tätige Personen plötzlich zurücktreten würden, sollten die Vereine die genauen Gründe kennen. Näher darauf eingehen würde er, wenn eine Abstimmung für die Abwahl des Vorsitzenden tatsächlich bevorstehe. Dazu kam es dann aber nicht mehr. Herbers: "Ich mache den Weg für einen Neuanfang frei" Das deutliche Votum bei der Abstimmung, den Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, ließ bereits eine klare Tendenz der Vereinsvertreter erkennen und bewog Herbers schließlich, um 22.03 Uhr seinen Rücktritt zu verkünden. „Ich mache den Weg für einen Neuanfang frei. Mir wurde mit diesem Ergebnis gezeigt, dass die Mehrheit der Vereine nicht mehr hinter mir steht“, so Herbers. „Für mich war eigentlich schon zwei Tage zuvor eine Schmerzgrenze überschritten, als meine Kinder bei ihrer Freizeitbeschäftigung darauf angesprochen wurden.“