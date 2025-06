Vorsichtiger Optimismus bei Hassia Bingen

Bingen. Nach dem direkten Absturz von der Verbandsliga in die Bezirksliga sind die Fußballer von Hassia Bingen mit 22 Spielern zwischen 18 bis 37 Jahren am altehrwürdigen Hessenhaus in die Vorbereitung auf die neue Runde gestartet. Die Personalplanungen sind so gut wie abgeschlossen. Der neue Cheftrainer Steffen Reischmann zeigte sich mit dem Trainingsauftakt hochzufrieden.