Vorsicht vor Schott

Die Walldorfer (blau) sind am Samstag in Schott Mainz klarer Favorit. – Foto: Christopher Benz

Es spricht zwar nicht alles, aber doch sehr vieles für den FC-Astoria Walldorf, wenn er am Samstag beim TSV Schott Mainz gastiert (Anpfiff, 14 Uhr). Da wäre zum einen der souveräne 4:1-Erfolg aus der Hinrunde und zum anderen stattliche 25 Punkte mehr, die die Astorstädter zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Vergleich zum potenziellen Absteiger gesammelt haben.

"In den anstehenden Wochen sollten wir ordentlich punkten, aber solche Spiele sind immer gefährlich", sagt Roman Hauk. Der 26-jährige Vizekapitän ist erfahren genug, um zu wissen, wie knifflig solche Aufgaben wie jetzt in Mainz beim Vorletzten und die Woche darauf zuhause gegen das Schlusslicht Bahlinger SC werden können. Der Innenverteidiger stand vor Wochenfrist beim 2:2-Unentschieden gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nach seinem Fersenbeinbruch und knapp sieben Monaten Zwangspause zum ersten Mal wieder in der Startformation.

Sein Trainer schlägt in die gleiche Kerbe. "Das sind im Fußball immer die schwierigsten Spiele", sagt Andreas Schön und weiß aus eigener Spielererfahrung, "bei Schott Mainz auswärts bekommst du überhaupt nichts geschenkt." Da kommt es den Astorstädtern gelegen, dass es dieser Tage auf dem Trainingsplatz immer voller geworden ist. Lennart Grimmer und Yasin Zor haben ihre Verletzungen soweit auskuriert, dass sie ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sind. Bei Bennet Schieber sieht es ebenfalls positiv aus. Zumindest ein paar Minuten Einsatzzeit sammelte Jacob Collmann gegen Fulda, nachdem auch er für einige Wochen raus aus dem Trainings- und Spielbetrieb gewesen ist.