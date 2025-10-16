Vorsicht vor Alzenau

Euphorie ist schnell entfacht. Drei Siege in Folge und sechs ungeschlagene Partien haben den FC-Astoria Walldorf auf Rang vier der Regionalliga nach oben katapultiert. Nach rund einem Drittel der Saison hat der Klub beispielsweise schon sieben Punkte mehr auf dem Konto als der große Nachbar aus Sandhausen. Bei so einem starken Lauf wächst die Erwartungshaltung im Umfeld des FCA schnell, deshalb ist ein wenig Demut kein schlechter Wegbegleiter.

"Jetzt kommt aber wieder ein Gegner auf uns zu, mit dem wir uns schwertun können", sagt Andreas Schön. Der FCA-Trainer warnt dementsprechend vor dem FC Bayern Alzenau, zu dem seine Schützlinge am Samstag müssen (Anpfiff, 14 Uhr): "Sie haben zuhause die Stuttgarter Kickers mit 3:0 geschlagen und zuletzt in Großaspach trotz über einer Stunde in Unterzahl nur mit 2:3 verloren."

Mehr muss er seiner Mannschaft nicht mit auf den Weg geben, um deren Sinne zu schärfen. Das Gastspiel an der bayerisch-hessischen Grenze zwischen Aschaffenburg und Hanau wird ein extrem hartes Stück Arbeit werden. Dort kommt es außerdem zu einem Wiedersehen mit Jihad Boutakhrit, der in der vergangenen Rückrunde für den FCA aktiv gewesen ist, sich dort aber nicht dauerhaft durchsetzen konnte.