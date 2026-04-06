„Vorsicht ist also angesagt“: Stucki warnt vor dem Tabellenletzten

Stucki erwartet auf dem heimischen Geläuf eine „knifflige Aufgabe“ und setzt dabei auf die spielerische Qualität seines Kaders: „Am Dienstag erwartet uns eine Aufgabe, bei der die Dribblings von Niklas Ebert entscheidend sein können.“ Im Gegensatz zum Gegner kann Stucki aus dem Vollen schöpfen; 18 Spieler auf ähnlichem Leistungsniveau stehen ihm zur Verfügung. Das Ziel ist klar definiert: „Natürlich wollen wir mit einem Sieg Platz drei behaupten.“

Die Gäste aus Groß Lafferde reisen hingegen unter erschwerten Bedingungen an. Kapitän Tim Paul bezeichnet die Partie als „Mammutaufgabe“ und verweist auf eine angespannte Personallage durch Verletzungen und berufliche Absagen unter der Woche. Dennoch sieht er eine Chance für den Außenseiter, da er den BSC Acosta II nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter Lehndorf als „ein bisschen angenockt“ wahrnimmt. „Wir hoffen, dass wir eine Truppe auf den Platz kriegen, wissen aber um die Spielstärke von Acosta, gerade zu Hause auf dem Kunstrasen“, so Paul.

Das Hinspiel am ersten Spieltag verlief mit einem deutlichen 5:0-Erfolg für den BSC Acosta II noch einseitig. Doch während Acosta die Tabellenspitze nicht aus den Augen verlieren möchte – punktgleich mit dem Viertplatzierten aus Lamme –, kämpft die Teutonia um jeden Funken Resthoffnung im Abstiegskampf. Ein Sieg ist für die Braunschweiger Pflicht, um die Ambitionen im oberen Drittel der Bezirksliga 2 zu untermauern.